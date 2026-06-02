Petrol fiyatları İran-ABD mesaj trafiğinin durmasıyla yeniden yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Enerji piyasalarında haftanın ilk işlem gününde, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik kanalların kapatılması haberinin ardından petrol fiyatlarında belirgin bir yükseliş yaşandığı aktarılıyor. Uluslararası piyasalardan derlenen verilere göre, Brent türü ham petrolün yüzde 6’nın üzerinde bir artışla 96,78 dolara ulaştığı ve 97 dolar seviyesine yaklaştığı belirtiliyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün de benzer oranda bir yükseliş kaydettiği ifade ediliyor.

Piyasalar diplomatik duraklamaya nasıl tepki verdi?

Uluslararası basın kuruluşlarına yansıyan haberlere göre, İran’ın arabulucular üzerinden yürütülen metin ve mesaj alışverişini durdurma kararının ardından yatırımcıların, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği endişesine kapıldığı gözlemleniyor. Piyasa aktörlerinin, özellikle küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğası’nda yaşanabilecek herhangi bir aksaklığa karşı hassasiyetinin arttığı belirtiliyor.

Enerji piyasası uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, diplomatik sürecin başarısızlıkla sonuçlanacağına dair her türlü sinyalin, jeopolitik risk primini artırabileceği ifade ediliyor. Bazı analistlerin, gerilimin daha da tırmanması durumunda Brent petrolün 100 dolar sınırını aşabileceği yönünde öngörülerde bulunduğu aktarılıyor.

Sadece diplomatik duruş değil, saha gerilimleri de etkili

Gözlemciler, fiyat hareketlarında yalnızca diplomatik gelişmelerin değil, aynı zamanda bölgede devam eden askeri çatışmaların da rol oynadığını kaydediyor. Lübnan’daki ateşkes ihlallerinin sürmesi, Şakif Kalesi’nin yeniden işgal edilmesi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik tehditlerin, bölgesel istikrarsızlık algısını pekiştirdiği ifade ediliyor.

Analistler, küresel enerji piyasasının, özellikle dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki olası herhangi bir kesintiye karşı son derece hassas olduğunu hatırlatıyor. Bu hassasiyetin, spekülatif talebi artıran temel faktörlerden biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Makroekonomik yansımalar ve küresel etkiler

Petrol fiyatlarındaki bu sıçramanın, yalnızca enerji piyasalarıyla sınırlı kalmadığı, küresel finans piyasalarına da yansıdığı gözlemleniyor. Yatırımcıların artan belirsizlik ortamında daha güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldiği aktarılıyor. Enerji maliyetlerindeki yükselişin, küresel ekonomide enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği ve merkez bankalarının para politikaları üzerinde yeni bir etki yaratabileceği ifade ediliyor.

Karşıt görüş

Batılı bazı piyasa analistlerinin ise fiyat artışını geçici ve aşırı tepki olarak değerlendirdiği belirtiliyor. Bu analistler, henüz fiili bir arz kesintisinin yaşanmadığını ve diplomatik süreçlerin daha önce de benzer duraklamalar yaşadığını hatırlatarak, piyasaların zamanla bu haberi fiyatlamada daha temkinli davranabileceğini öne sürüyor. Ancak bu değerlendirmelere karşın, mevcut tırmanışın büyüklüğünün (tek seansta yüzde 6) piyasalardaki kırılganlığın ciddiyetini gösterdiği de ifade ediliyor.