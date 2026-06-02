İran’dan ABD'ye müzakere mesajı: Somut adımlar gelmeden yanıt yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelere ilişkin önemli açıklamalar, Tahran’dan geldi. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, olası bir mutabakat metninin nihai versiyonu halen Tahran’da tartışılıyor ve inceleniyor. Aynı kaynağın aktardığına göre, şu ana kadar ABD tarafına herhangi bir yanıt gönderilmiş değil.

Kaynak, bu gecikmenin ardında ABD’nin geçmişteki taahhütlerini ihlal etme alışkanlığının yattığını ifade etti. ABD’nin “kötü niyet geçmişi ve tarihsel kötümserliğin” İran’ın konuyu son derece titizlikle ele almasına yol açtığı belirtiliyor. İran müzakere heyetine yakın olduğu aktarılan bu kişi, Tahran’ın önceki deneyimlerden hareketle “gerçek ve somut bir kazanç” elde etme arayışında olduğunu vurguladı.

İki Taraf Arasında Simetrik Olmayan Kaygılar

Kaynağın çarpıcı bir değerlendirmesine göre, iki tarafın farklı korkuları bulunuyor. Kaynak, “ABD savaştan endişeli, biz ise anlaşmadan endişeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu tespitin ardından, ABD’nin şu ana kadar savaşa büyük maliyetler yüklediği ancak buna rağmen bir başarı elde edemediğinin altı çizildi. Gözlemciler, bu ifadenin Washington’un bölgedeki askeri angajmanlarına yönelik dolaylı bir eleştiri olarak okunabileceğini belirtiyor.

Aynı kaynağın, İran’ın da daha önce karşı tarafın kötü niyetiyle karşılaştığını hatırlattığı aktarıldı. Bu nedenle İran’ın temel şartının “geri döndürülebilirlik ve somut uygulanabilir adımlar” olduğu ifade edildi. Bu yaklaşım, özellikle ABD’nin 2018 yılında nükleer anlaşmadan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) tek taraflı olarak çekilmesi ve yeniden yaptırım uygulamasının ardından Tahran yönetiminde oluşan derin güvensizliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tarihsel Arka Plan ve Güven Bunalımı

Uzmanlar, ABD’nin anlaşmalardan çekilme ve verdiği sözleri tutmama konusundaki sicilinin, İran tarafında herhangi bir yeni mutabakatı neredeyse imkansız hale getiren bir parametre olduğunu hatırlatıyor. İran’ın “somut eylem” şartının, sadece kağıt üzerinde kalacak taahhütlerin ötesinde, sahada gözlemlenebilir adımlar talep ettiği vurgulanıyor.

Bu gelişmeler ışığında, Tahran’ın henüz bir yanıt vermemiş olması, Washington’daki bazı çevrelerde sabırsızlıkla karşılanıyor. Buna karşın, bölge analistleri, ABD’nin geçmişteki “iyi niyet” söylemlerinin somut bir karşılık bulmadığını, bu nedenle İran’ın temkinli duruşunun aslında rasyonel bir zorunluluk olduğunu dile getiriyor.