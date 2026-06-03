ABD İran limanlarına giden ticari gemiye saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:CENTCOM’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fars Körfezi’ndeki uluslararası sularda Hark Adası’na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirleri" uygulandığı belirtildi. Açıklamada, mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedildi. Bunun üzerine tankerin makine dairesine füze atıldığı ve geminin etkisiz hale getirilerek İran’a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.

Ancak bu operasyonun hukuki dayanağı, uluslararası gözlemciler tarafından sorgulanıyor. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre, uluslararası sularda seyreden bir tankere yönelik tek taraflı askeri müdahalenin ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla meşru olabileceği hatırlatılıyor. Bu tür bir kararın bulunmadığına dikkat çekilirken, ABD’nin "abluka" tanımını kendi insiyatifiyle uyguladığı eleştirisi yapılıyor.

Bölge uzmanları, bu müdahalenin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ekonomik ve askeri kuşatma politikasının somut bir örneği olduğunu belirtiyor. Daha önce de benzer şekilde, İran’a giden veya İran’dan çıkan çok sayıda geminin uluslararası sularda durdurulduğu veya el konulduğu aktarılıyor. "M/T Lexie" örneğinde geminin yüksüz olduğunun açıklanması dikkat çekiyor: Yüksüz bir tankerin hangi acil tehdidi oluşturduğu sorusu gündeme geliyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, ABD’nin kendi ilan ettiği yaptırımları uluslararası sularda askeri güç kullanarak uygulamasının, egemen devletlerin bayraklı gemilerinin dokunulmazlığı ilkesiyle çeliştiğini kaydediyor. Botsvana gibi bir ülkenin bandırasını taşıyan bir tankere müdahale edilmesi, bu ülkenin egemenlik haklarının da ihlali olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetiminin döneminde başlatılan "maksimum baskı" politikasının, Biden yönetiminde de farklı yöntemlerle devam ettiği gözlemleniyor. CENTCOM’un açıklamasında kullanılan "uyarıları görmezden geldi" ifadesi, eleştirmenlerin belirttiğine göre, müdahaleyi meşrulaştırmaya yönelik tipik bir söylem unsuru olarak öne çıkıyor. Oysa uluslararası sularda bir geminin, başka bir devletin askeri gücünün talimatlarına uyma zorunluluğu bulunmadığı vurgulanıyor.

İsrail’in ise bu politikalardan doğrudan etkilendiği ve bölgedeki deniz güvenliği mimarisinin tamamen ABD-İsrail ekseninde şekillendirilmeye çalışıldığı dile getiriliyor. Tahran yönetiminin henüz resmi bir yanıt vermediği kaydedilirken, analistler bu tür müdahalelerin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde simetrik veya asimetrik misillemeleri tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.