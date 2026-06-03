6 Ocak Hükümlüsüne Pentagon’da Kritik Görev İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD basınında yer alan haberlere göre, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına katıldığı gerekçesiyle mahkûm edilen Elias Irizarry’nin, Pentagon bünyesinde özel operasyon faaliyetlerini denetleyen kritik bir birimde görevlendirildiği iddia edildi. Atamanın, Trump yönetimi döneminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Söz konusu birimin, ABD Savunma Bakanlığı çatısı altında yürütülen hassas ve gizlilik derecesi yüksek operasyonların koordinasyonunda rol oynadığı ifade ediliyor. Irizarry’nin bu göreve hangi yetki ve sorumluluklarla getirildiğine dair resmi ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

Pentagon’dan konuya ilişkin doğrudan bir açıklama yapılmazken, atama iddiası kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Hukuk ve güvenlik uzmanları, 6 Ocak olaylarına ilişkin mahkûmiyet kararlarının ardından yapılan bu tür atamaların kurum içi güvenlik prosedürleri açısından nasıl değerlendirildiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.

6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’nde yaşanan baskın, Amerikan siyasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçmiş; olaylara karıştığı tespit edilen çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve çeşitli cezalar verilmişti. Irizarry’nin atamasına ilişkin iddiaların doğruluğu ve kapsamı konusunda resmi kurumların açıklama yapması bekleniyor.