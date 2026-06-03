İsrailli Komutanlardan Uyarı: “Sadece Askeri Baskı Yetmez”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de bazı üst düzey askeri komutanlar, devam eden güvenlik operasyonlarının uzun vadeli etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Komutanlar, sahadaki askeri baskının sürdüğünü ancak artan operasyon temposunun hem personel hem de kaynaklar üzerinde ciddi bir yıpranma oluşturduğunu ifade etti.

Yapılan değerlendirmelerde, yalnızca askeri yöntemlerle kalıcı bir sonuç elde etmenin zor olduğu ve siyasi kanalların da devreye sokulmasının gerektiği dile getirildi. Komutanlar, güvenlik hedeflerinin korunmasının önemini vurgularken aynı zamanda diplomatik ve siyasi girişimlerin de çatışmanın seyrini değiştirebileceğini belirtti.

Uzmanlar, uzun süredir devam eden çatışma ortamının hem askeri kapasite hem de toplumsal dayanıklılık üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor. Bu nedenle askeri operasyonların yanı sıra uluslararası diplomasi ve siyasi müzakerelerin öneminin giderek arttığı değerlendirmesi yapılıyor.

İsrail hükümetinin ise güvenlik operasyonlarını sürdürürken olası siyasi çözüm seçeneklerine ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.