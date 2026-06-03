İran’dan Sert Tepki: ABD Saldırıları Nedeniyle Kuveyt ve Bahreyn’i Sorumlu Tuttu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde bir petrol tankeri ve iletişim altyapısına yönelik düzenlendiği öne sürülen saldırılar sert ifadelerle kınandı. Bakanlık, saldırıların arkasında ABD’nin bulunduğunu iddia ederek bunun “bölgesel güvenliği tehdit eden tehlikeli bir adım” olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, ABD güçlerine askeri üs ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle Kuveyt ve Bahreyn yönetimleri de sorumlu tutuldu. Tahran yönetimi, bu ülkelerin topraklarının İran’a yönelik askeri operasyonlar için kullanılmasına izin verilmesinin sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

İranlı yetkililer, ülkenin egemenliğine yönelik saldırılara karşı gerekli karşılıkların verileceğini ve uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını savunacaklarını ifade etti. Bölgedeki gerilimin artabileceğine dikkat çeken açıklamada, ABD’nin askeri faaliyetlerinin Ortadoğu’da istikrarı tehlikeye attığı savunuldu.

Söz konusu iddialara ilişkin ABD, Kuveyt ve Bahreyn’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin bölgedeki zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırabileceği değerlendiriliyor.