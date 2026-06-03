Arnavutluk’ta Turizm Projesine Protesto: Trump Ailesi Bağlantısı Tepki Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arnavutluk’ta geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi, Jared Kushner ve Ivanka Trump ile bağlantılı olduğu öne sürülen turizm yatırım projesine tepki gösterdi. Başkent Tiran ve bazı kıyı bölgelerinde toplanan göstericiler, projenin çevreye ve yerel topluluklara zarar verebileceğini savundu.

Protestocular, özellikle kıyı alanlarında planlandığı belirtilen turizm yatırımlarının doğal yaşamı tehdit edebileceğini ve kamu arazilerinin özel projelere açılmasına karşı olduklarını dile getirdi. Gösteriler sırasında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre aktivistleri de projeye ilişkin şeffaflık çağrısında bulundu.

Arnavutluk hükümeti ise turizm yatırımlarının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ve uluslararası yatırımcıların ilgisinin önemli olduğunu belirtiyor. Yetkililer, projelerin yasal çerçeve içinde ilerlediğini ve çevresel değerlendirme süreçlerinden geçirileceğini ifade etti.

Trump ailesiyle bağlantılı olduğu belirtilen yatırım girişimi, son günlerde ülkede siyasi ve toplumsal tartışmaların odağı haline gelirken, protestoların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtiliyor.