ABD-İsrail ilişkilerinde ‘tarihi kırılma’: Doğrudan askeri yardım sona eriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, üst düzey bir Amerikalı yetkili tarafından bu tür bir değişikliğe ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada, mevcut mutabakatın 2028 yılında sona ermesinin ardından yürürlüğe girecek olan yeni güvenlik anlaşmasının, İsrail'e sağlanan doğrudan mali yardımı sona erdireceğini belirtti. Huckabee, söz konusu değişikliğin, İsrail'in Amerikan yardımına olan bağımlılığını sona erdirme yönündeki uzun süredir devam eden arzusuyla da uyumlu olduğunu ifade ediyor.

Tartışmaların Fitilini Ateşleyen Açıklama

Elçi Huckabee'nin açıklamaları, eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in, İsrail'e sağlanan güvenlik yardımının artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal çıkarlarına hizmet etmediği yönündeki eleştirilerine bir yanıt niteliği taşıyor. Huckabee yanıtında, İsrail'in yıllık 3,8 milyar dolarlık yardım aldığını, ancak bunun çok daha fazlasını Amerikan malı askeri teçhizat satın alarak ABD'ye geri ödediğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin İsrail'den aldığı istihbarat ve teknolojik yenilikler sayesinde yatırımın getirisinin “katbekat fazla” olduğunu savundu.

Eleştirmenler ve Siyasi Yansımalar

Ancak analistler, bu değişikliğin aslında yardım ilişkisini sonlandırmaktan ziyade, ABD savunma sanayii için daha kârlı bir modele evrildiğini belirtiyor. Joe Kent ise Huckabee'nin argümanlarını “kusurlu mantık” olarak nitelendirerek, ABD'nin İsrail'e para verip onların Amerikan silahı alması yerine, aynı parayı kendi stokları için silah alımında kullanması gerektiğini savundu. Bernie Sanders ve “Squad” olarak bilinen ilerici kanat üyeleri ise, yardımın ticari bir modele dönüştürülmesini bile yetersiz buluyor ve mevcut işbirliğinin devamını “soykırıma ortaklık” olarak değerlendiriyo