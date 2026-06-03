Lübnan'da neler oldu: İran tehdit etti, ABD paniğe kapıldı, İsrail geri çekildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel tarafından yapılan değerlendirmede, İsrail’in Lübnan’daki askeri angajmanında ABD Başkanı Trump’ın talebi doğrultusunda geri çekilme yaşanmasının, İsrail’in ABD’ye olan bağımlılığının boyutlarını gözler önüne serdiği belirtiliyor.

Harel’in analizine göre, çatışmaların devamı artık “Trump’ın İran’daki duruma ilişkin değerlendirmesine” bağlı hale gelmiş durumda. Bu arada, sınırdaki yerleşim yerlerinde yaşayanların ve güney Lübnan’daki İsrail askerlerinin hâlâ saldırılara açık olduğu vurgulanıyor.

“İran tehdit etti, ABD paniğe kapıldı, İsrail geri çekildi”

Harel, Lübnan’da devam eden savaşa ilişkin son gelişmenin özetinin şu olduğunu ifade ediyor: “İran tehdit etti, ABD’yi panik bastı, İsrail geri çekildi.” Analiste göre, Trump’ın Pazartesi günü yaptığı öfkeli bir telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu’yu Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye saldırmaktan alıkoyduğu aktarılıyor.

Trump’ın henüz uygulanmamış bir ateşkes ilan ettiği, ancak Beyrut’a yönelik saldırı yasağının “şimdilik geçerli ve yürürlükte” göründüğü kaydediliyor.

“Ateşkes yok ama saldırı yasağı var”

Gözlemciler, bu durumu ABD’nin bölgedeki çelişkili politikasının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Resmi olarak bir ateşkes ilan edildiği, ancak bu ateşkesin henüz sahadaki taraflarca uygulanmadığı belirtiliyor. Öte yandan, Trump’ın Beyrut’un vurulmasını engelleyen talimatının fiilen yürürlükte olduğu ifade ediliyor.

Analistler, bu gelişmenin İsrail’in askeri karar alma mekanizmalarının ne kadar dışarıdan (özellikle ABD’den) etkilendiğini gösterdiğini belirtiyor. “Bağımsız” bir güç olarak tanımlanan İsrail ordusunun, Beyrut gibi bir hedefi vurup vurmama kararını Washington’un onayına göre şekillendirmek zorunda kalması, İsrail’in stratejik özerkliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Kuzey cephesinde belirsizlik

Harel’in vurguladığı bir diğer nokta ise, sınır bölgelerindeki yerleşimcilerin ve güney Lübnan’da konuşlu İsrail askerlerinin hâlâ Hizbullah saldırılarına açık olması. Trump’ın Beyrut’u hedef almama talimatı, sahada İsrail askerlerinin korunması konusunda bir boşluk yaratmış durumda. Uzmanlar, bu durumun İsrail ordusunun moralini ve operasyonel kabiliyetini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

Daha geniş perspektiften bakıldığında, bu olayın ABD’nin Ortadoğu’daki angajmanlarının İsrail’in güvenliğini değil, öncelikle kendi çıkarlarını öncelediğini gösterdiği kaydediliyor. Trump yönetiminin İran’la doğrudan bir çatışmaya girmekten kaçınmak için İsrail’i frenlediği, bunun ise Tel Aviv’in “saldırganlık” kapasitesini doğrudan sınırladığı değerlendiriliyor.