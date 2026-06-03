Abu Dabi’nin Güvenlik Algısında Tarihsel Sınır Tartışmaları Etkili

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu siyasetine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’nin güvenlik ve tehdit algısının yalnızca güncel bölgesel gerilimlerle açıklanamayacağına dikkat çekiliyor. Analistlere göre bu yaklaşımın arkasında, bölgenin tarihsel sınır oluşum süreçleri de etkili.

Tarihsel kaynaklara göre Abu Dabi’nin bugünkü sınırları, geçmişte Umman kıyılarıyla bağlantılı olan bazı bölgelerin ayrılmasıyla şekillendi. Bu durumun, özellikle Körfez bölgesindeki güç dengeleri ve deniz ticaret yolları açısından uzun vadeli stratejik hassasiyetler doğurduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, söz konusu tarihsel arka planın günümüzdeki güvenlik politikalarını dolaylı biçimde etkileyebileceğini belirtiyor. Buna göre Abu Dabi yönetimi, kıyı hatları, deniz ticareti ve bölgesel nüfuz alanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek stratejik hassasiyetlerini korumaya çalışıyor.

Bölgedeki jeopolitik rekabetin arttığı bir dönemde, tarihsel sınır tartışmalarının ve geçmişte yaşanan bölgesel ayrışmaların güvenlik algılarını şekillendirmeye devam ettiği değerlendiriliyor.