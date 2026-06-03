İran'dan "Trump'a suikast" iddialarına yanıt: ABD kendini mağdur göstermeye çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre’de yaptığı konuşmada dile getirdiği “İranlı bir ajanın, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Amerikalı siyasetçilere suikast planladığı” yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rubio’nun sözlerine sert bir yanıt verdi. İranlı sözcü, ABD’nin İran ile savaş sırasında Minab ve Lamerd kentlerinde sivillere karşı düzenlediği saldırıları hatırlatarak, “Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz” ifadelerini kullandı.

Bekayi’nin paylaşımında dikkat çeken bir diğer ifade ise “Her suçlama bir itiraftır” değerlendirmesi oldu. Sözcü, bu sözleriyle ABD’nin İran’a yönelik suikast iddialarının aslında Washington’un kendi geçmişindeki karanlık operasyonları yansıttığını ima ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Gözlemciler, ABD’nin özellikle son dönemde İran’a yönelik “suikast planlama” ve “terörizm” iddialarını sık sık gündeme getirdiğini, ancak bu iddiaların çoğunlukla somut delillerden yoksun olduğunu belirtiyor. Aynı gözlemciler, Washington’un bu tür iddialarla İran karşıtı kamuoyu oluşturmaya çalıştığını, aynı zamanda kendi bölgesel angajmanlarındaki hukuk dışı uygulamaları örtbas etmeye çalıştığını ifade ediyor.

Bekayi’nin gündeme getirdiği Minab ve Lamerd kentlerine yönelik saldırılar, ABD’nin İran’daki savaş sırasında sivilleri hedef alan operasyonları arasında kaydediliyor. İnsan hakları örgütleri, bu tür saldırıların uluslararası hukukta “savaş suçu” ve “insanlığa karşı suç” kapsamında değerlendirilebileceğini daha önce belirtmişti. Bekayi’nin bu hatırlatması, ABD’nin “mağdur” rolü oynama çabasının arka planında Washington’un bölgede işlediği fiili suçlar olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, İran’ın bu tür iddialara karşı her zaman “karşı suçlama” stratejisi izlediğini, Tahran yönetiminin ABD’nin Orta Doğu’daki emperyalist maceralarının bir parçası olarak sivilleri hedef alan operasyonlarını gündemde tutmaya çalıştığını aktarıyor.

Rubio’nun Kongre’deki konuşmasının tam metninde, İranlı sözde ajanın hangi delillere dayanarak mahkum edildiğine dair ayrıntılı bilgi verilmediği belirtiliyor. ABD Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz ek bir açıklama yapılmadığı gözlemleniyor.