İran'dan ateşkes ihlallerine ilişkin mesaj: Her saldırının cevabı füze ve İHA yağmurudur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu eski Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Basra Körfezi’ndeki son olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rızai’nin mesajında, “Ne müzakerede ne de ateşkes sürecinde ABD’nin aşırı taleplerine izin vermeyeceğiz” ifadesine yer verildiği belirtiliyor. Eski komutanın, “Her atış ve saldırının cevabı, bir yağmur gibi füze ve İHA’dır” şeklindeki sözleri dikkat çekiyor.

“Tarih geriye dönmez”

Rızai’nin paylaşımında ayrıca, “Tarih geriye dönmez ve saldırgan hızla cezalandırılacaktır” vurgusu yapıldığı aktarılıyor. Bu ifadelerin, İran’ın bölgedeki caydırıcılık doktrininin bir yansıması olduğu ve herhangi bir askeri tacize anında ve ezici bir karşılık verileceği mesajını taşıdığı değerlendiriliyor.

Analistler, Rızai’nin bu açıklamalarının, son günlerde Basra Körfezi’nde artan ABD-İran gerilimine doğrudan bir yanıt olduğunu belirtiyor. Eski komutanın vurguladığı “aşırı talepler” ifadesinin ise Washington’un bölgedeki askeri varlığına, İran’ın egemenlik haklarını ihlal eden eylemlerine ve ateşkes süreçlerindeki çifte standartlı tutumuna bir gönderme olduğu ifade ediliyor.

Caydırıcılık vurgusu

Gözlemciler, Rızai gibi üst düzey bir eski komutanın bu tür açık ve sert bir dille uyarıda bulunmasının, Tahran’ın “stratejik sabır” politikasının yerini “anlık ve orantılı karşılık” doktrininin aldığını teyit ettiğini kaydediyor. “Her atışa karşılık füze ve İHA yağmuru” ifadesi, daha önce Devrim Muhafızları tarafından icra edilen ve Bahreyn’deki Beşinci Filo Karargâhı ile ABD üslerinin hedef alındığı “çok katmanlı” operasyonları hatırlatıyor.

Rızai’nin “tarih geriye dönmez” sözlerinin ise, ABD’nin bölgede “vur-kaç” taktiğiyle yürüttüğü ve daha önce herhangi bir sonuçla karşılaşmadığı operasyonlar döneminin kapandığına işaret ettiği şeklinde yorumlanıyor.