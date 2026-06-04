Hizbullah'tan Şakif kalesinden İsrail'e mesaj: Geldik ama sizi bulamadık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah, yaptığı açıklamada, ülkeyi ve halkını savunmak ve siyonist işgalinin "ateşkesi" ihlal etmesine ve Güney Lübnan'daki köyleri hedef alan, sivillerin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan saldırılarına karşılık olarak çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugün saat 03:30'da (Beyrut saatiyle), direnişçiler Lübnan'ın güneyindeki El-Bayada kasabası yakınlarında toplanan işgal ordusu askerlerini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saat 14:45'te direniş savaşçıları, Hula'daki Marc göleti yakınlarında toplanan bir başka "ordu" askeri grubunu roketatarla bombaladı.

Mücahitler, saat 12:50'de Adissa kasabasındaki Celal el-Hammar'da toplanan bir başka asker grubunu top mermileriyle hedef aldı.

Şakif Kalesi üzerinde gece keşif uçuşu

Bugün direnişçiler, "Ebabil" saldırı insansız hava aracının termal görüntüleme kullanarak tarihi Şakif Kalesi ve çevresi üzerinde gerçekleştirdiği gece keşif uçuşunu gösteren bir video yayınladı.

Videoda kalenin işgal askerlerinden tamamen boş olduğu görülüyor. Hizbullah, konu hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Geldik ama sizi bulamadık."

Bu, işgalci rejimin kale üzerindeki tam kontrol ve oradaki varlık iddialarının sadece bir "sahte zafer" uydurması olduğunu gösteriyor. Ayrıca, direnişin sürekli operasyonları ve verdiği kayıplar sayesinde, işgalin herhangi bir yerde tutunma noktası oluşturmasını engellediği anlamına geliyor.

Bu bağlamda, videonun yayınlanmasının ardından bir işgal platformu şu yorumu yaptı: "Karar sizin, israil ordusu kalede var mı yok mu?"

Ayrıca, direnişçiler dün, Yahmar el-Şakif kasabasının güneydoğu eteklerinde işgal ordusuna ait bir lojistik aracını Ebabil insansız hava aracıyla hedef aldıklarını ve isabet sağladıklarını doğruladılar.

Dün de saat 23:30'da mücahitler, "Ebabil" saldırı helikopteriyle Zavtar al-Şarkiya kasabasının doğu eteklerinde toplanan işgal ordusu askerlerini hedef alarak isabetli bir saldırı gerçekleştirdi.

Aynı gün, saat 23:00'te, direnişçiler Ebabil İHA'larıyla Zavtar al- Şarkiya kasabasının doğu eteklerinde bulunan bir Merkava tankını hedef alarak isabetli bir atış gerçekleştirdiler. Daha önce de saat 22:30'da Ababil helikopteriyle Yahmar al-Şakif kasabasının güneydoğu eteklerinde işgal ordusuna ait bir Namer aracını hedef alarak isabetli bir atış gerçekleştirmişlerdi.