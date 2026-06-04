ABD'den göstermelik anlaşma: 'Ateşkes başladı' denildi, Siyonist İsrail saldırılarını arttırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Lübnan’ın ABD öncülüğündeki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanmasına ilişkin bir mutabakata vardığı ifade edildi. Açıklamada, iki ülke temsilcilerinin daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden bir araya geleceği de kaydedildi.

Öte yandan, varılan ateşkesin Hizbullah’ın saldırılarını tamamen durdurmasına ve örgütün tüm unsurlarının Litani Nehri’nin güneyinden çekilmesine bağlı olduğu vurgulandı. Bu şartların, taraflar arasında daha önceki müzakerelerde de temel bir dayatma unsuru olarak öne çıktığı hatırlatılıyor.

Daha önce ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs’ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda ateşkesin 45 gün uzatıldığı belirtilmişti. Bugün açıklanan yeni mutabakatın ise bu süreci daha kalıcı bir çerçeveye oturtma çabası olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

Ancak diplomatik görüşmeler devam ederken, sahaya ilişkin raporlar farklı bir tablo çiziyor. İnsan hakları örgütleri ve bölgesel gözlemciler tarafından yapılan değerlendirmelerde, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Aynı kaynaklar, operasyonlarda sivil yerleşimlerin hedef alındığını ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Bazı analistler, bu eylemlerin “uluslararası hukuka aykırı” olduğu gibi, “katliam boyutuna ulaştığı” yönündeki bulgulara dikkat çekiyor. Ateşkes anlaşmasının metninde yer alan “saldırıların tamamen kesilmesi” şartının tek taraflı olarak İsrail tarafından ihlal edildiği eleştirileri de dile getiriliyor.

Batılı diplomatik kaynaklar ise ateşkesin “kırılgan ama umut verici” olduğu yorumunu yaparken, bu iyimserliğin sahadaki gerçeklikle örtüşmediği bölge uzmanlarınca kaydediliyor. Özellikle Litani Nehri’nin güneyinin tamamen boşaltılması koşulunun tek taraflı bir askeri üstünlük sağlama amacı güttüğü ve Lübnan’ın egemenlik haklarını zedelediği şeklinde değerlendiriliyor.