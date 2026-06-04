Hizbullah’tan Üst Düzey İsrail Komutanına İHA Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan-İsrail sınırında aylardır devam eden düşük yoğunluklu çatışmaların perde arkasına dair yeni bir iddia gündeme geldi. Bölgesel güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah’a ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı, yaklaşık bir ay önce Lübnan’ın güneyindeki sınır hattında İsrail Ordusu Kuzey Komutanı Tümgeneral Rafi Milo’nun bulunduğu aracı doğrudan hedef aldı.

İddiaya göre saldırı, Hizbullah’ın son dönemde geliştirdiği hassas hedefleme kapasitesini gösteren operasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor. Patlayıcı yüklü dronun alçak irtifada ilerleyerek askeri konvoyu tespit ettiği ve komutanın bulunduğu araca yönlendirildiği öne sürüldü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındığı ve İsrail ordusunun saldırıyla ilgili detayları uzun süre kamuoyuna yansıtmadığı belirtiliyor.

İsrail ordusu söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapmazken, kuzey cephesinde Hizbullah’ın insansız hava aracı kapasitesinin son aylarda ciddi biçimde arttığı biliniyor. Uzmanlar, özellikle patlayıcı yüklü ve keşif amaçlı dronların birlikte kullanıldığı “karma saldırı” taktiklerinin İsrail’in sınır hattındaki savunma sistemleri için yeni bir meydan okuma oluşturduğunu ifade ediyor.

Bölgedeki askeri analistler, üst düzey bir komutanın hedef alınmasının psikolojik ve stratejik bir mesaj taşıdığı görüşünde. Böyle bir saldırının başarılı olması halinde, Hizbullah’ın İsrail ordusunun komuta zincirini doğrudan hedef alabilecek kabiliyete ulaştığı anlamına gelebileceği değerlendiriliyor.

Lübnan-İsrail sınırında son haftalarda karşılıklı topçu atışları, roket saldırıları ve İHA operasyonları sıklaşırken, tarafların tam ölçekli bir savaştan kaçınmaya çalıştığı ancak gerilimin sürekli yüksek seviyede tutulduğu belirtiliyor. Güvenlik uzmanları, sınır hattındaki bu tür hassas saldırıların yanlış hesaplama riskini artırarak çatışmanın hızla genişleme ihtimalini güçlendirebileceği uyarısında bulunuyor.