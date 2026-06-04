İsrail’den Suriye’nin Güneyine Havan Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyinde İsrail sınırına yakın bölgelerde güvenlik gerilimi yeniden gündeme geldi. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalında yer alan Mantara Barajı yakınlarına havan toplarıyla saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

Saldırının, Golan Tepeleri’ne komşu bölgelerde bulunan bazı noktaları hedef aldığı ve patlamaların baraj çevresindeki açık alanlarda meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı, ancak saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Suriye’deki yerel yetkililer ve güvenlik kaynakları, saldırının sınır hattındaki askeri hareketlilikle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. İsrail ordusu ise sınır bölgesinden gelebilecek tehditlere karşı “önleyici ve sınırlı operasyonlar” yürüttüğünü daha önce açıklamıştı.

Kuneytra kırsalı ve çevresi, son yıllarda İsrail ile İran’a yakın milis güçler arasında dolaylı gerilimlerin sıkça yaşandığı bir hat olarak biliniyor. İsrail, özellikle İran bağlantılı askeri varlığın Suriye’nin güneyinde güçlenmesini ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü ifade ediyor.

Bölgedeki askeri analistler, Mantara Barajı çevresine yönelik saldırının hem caydırıcılık mesajı hem de sınır hattındaki askeri hareketliliği kontrol altında tutma amacı taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak olayın can kaybına yol açmaması, gerilimin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini şimdilik engellemiş görünüyor.