Ateşkes İlanına Rağmen Kuzeyde Alarm: Sirenler ve Önleme Füzeleri Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ile Lübnan hattında duyurulan ateşkes kararına rağmen kuzey bölgelerde tansiyon düşmedi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, sınır hattına yakın yerleşimlerde sirenler gün boyunca aralıklarla çalarken, Demir Kubbe ve diğer hava savunma sistemleri önleme amaçlı füzeler ateşlemeyi sürdürdü.

Yetkililer, bazı roket ve insansız hava aracı tespitleri üzerine savunma sistemlerinin otomatik olarak devreye girdiğini belirtirken, ateşkes mekanizmasının “tam olarak sahaya yansımadığı” ifade edildi. Güvenlik kaynakları, ateşkesin teknik detaylarının ve uygulama çerçevesinin henüz netleşmediğini, bu nedenle yerel komutanlıkların teyakkuz halini koruduğunu aktardı.

Kuzeydeki bazı yerleşim birimlerinde okulların kapalı kalmaya devam ettiği, sivil savunma ekiplerinin ise acil durum hazırlık seviyesini düşürmediği bildirildi. İsrail ordusu, sınır hattındaki birliklerin konuşlanmasında değişiklik yapılmadığını ve olası ihlallere karşı anında karşılık verileceğini açıkladı.

Analistler, ilan edilen ateşkesin siyasi düzeyde bir niyet beyanı niteliği taşıyabileceğini, ancak sahadaki silahlı gruplar arasındaki karşılıklı güvensizliğin gerilimi fiilen sürdürdüğünü değerlendiriyor. Özellikle insansız hava araçları ve kısa menzilli roket saldırılarının, ateşkes süreçlerinde en zor kontrol edilen unsurlar olduğuna dikkat çekiliyor.

Diplomatik kaynaklar ise ateşkesin kalıcı hale gelebilmesi için uluslararası arabulucuların daha net bir denetim ve doğrulama mekanizması oluşturması gerektiğini vurguluyor. Kuzeydeki sirenlerin susmaması, bölgedeki kırılgan güvenlik dengesinin hâlâ pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor.