Lübnan hükümetinin ihaneti sonuçsuz kaldı: İsrail'den 6 bölgeye saldırı tehdidi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan'ın El-Menar televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu Güney Lübnan'daki altı köy ve kasabanın sakinleri için tahliye uyarısı yayımladı. İşgal ordusunun, sakinlerden Zahrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istediği belirtiliyor.

Uyarının kapsadığı yerleşim birimleri arasında Sarafend, Tahta, Babliye, Kakaiyet el-Senubar, Marvaniye ve Siksikiye'nin bulunduğu aktarılıyor. Daha önce bugün Sayda ve Nebatiye kentlerindeki üç köy için de benzer tahliye çağrıları yapıldığı kaydediliyor.

Uzmanlar, tahliye emirlerinin genişleyen bir alanı kapsadığını ve bunun kara operasyonlarının derinleşmesinin bir işareti olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Sur saldırısında ilk belirlemeler: 13 yaralı

Güney Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, dün gece Sur kentine düzenlenen hava saldırılarına ilişkin ön bilgi paylaştı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaralandığı, bazı kaynaklara göre ise can kayıplarının da bulunduğu ifade ediliyor. Olay yerinde yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: Bugün 10 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bugün İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu. Bakanlığın, can kayıplarının sivillere ait olduğunu belirttiği aktarılıyor.

Uluslararası insani hukuk kuralları gereğince sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiği hatırlatılıyor. Ancak bölgedeki son gelişmelerin, ateşkes anlaşmalarına rağmen sivillerin giderek daha fazla hedef haline geldiğini gösterdiği değerlendiriliyor.

Eleştirmenler, İsrail'in Lübnan'a yönelik operasyonlarında uluslararası toplumun sessiz kaldığını ve bunun çifte standardın bir örneği olduğunu dile getiriyor. Batılı ülkelerin benzer durumlarda başka coğrafyalarda gösterdiği tepkileri burada göstermediği gözlemleniyor.

Ateşkesin sağlanmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçtiği ve tarafların birbirlerini ihlalle suçladığı bir ortamda, bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiği ifade ediliyor.