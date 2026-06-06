ABD’de Sosyal Güvenlik Skandalı İddiası: Milyonlarca Göçmenin “Ölü” Gösterilmesi Tartışması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de göç politikalarıyla ilgili yeni bir iddia Washington’da tartışma yarattı. Sosyal Güvenlik İdaresi’nin (SSA) eski üst düzey yöneticilerinden birinin yaptığı ihbar başvurusuna göre, Donald Trump yönetimi döneminde göçmenlik uygulamalarını güçlendirmek amacıyla milyonlarca kişinin Sosyal Güvenlik kayıtlarında “ölü” olarak işaretlenmesi seçeneği masaya yatırıldı.

İhbar dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu planın yaklaşık 2,7 milyon yaşayan kişiyi kapsayabileceği ve bu yöntemle göçmenlerin finansal sistemdeki erişimlerinin fiilen engellenmesinin amaçlandığı ileri sürüldü. Sosyal Güvenlik kayıtlarında bir kişinin “ölü” olarak görünmesi, bankacılık işlemleri, istihdam ve sosyal hizmetlere erişim gibi birçok temel süreci doğrudan etkileyebiliyor.

Konuya yakın kaynaklar, önerinin özellikle göçmenlik denetimlerinin sıkılaştırıldığı dönemde gündeme geldiğini ve bazı yetkililer tarafından “idari bir araç” olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Ancak hukukçular ve kamu yönetimi uzmanları, böyle bir uygulamanın hem hukuki hem de etik açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceği görüşünde.

ABD’de Sosyal Güvenlik İdaresi’nin “ölüm ana dosyası” olarak bilinen kayıt sistemi, normal şartlarda yalnızca resmi ölüm bildirimleri doğrultusunda güncelleniyor. Bu nedenle yaşayan kişilerin bu veri tabanında “ölü” olarak işaretlenmesi, kimlik doğrulama sistemleri ve finansal işlemler açısından geniş çaplı sorunlara yol açabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

İhbarın kamuoyuna yansımasının ardından bazı Kongre üyeleri konuyla ilgili açıklama talep ederken, göçmen hakları savunucuları iddiaların kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı. Konunun federal kurumlar ve denetim mekanizmaları tarafından incelenip incelenmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.