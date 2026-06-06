Katil İsrail saldırısında Lübnan ordusundan biri tuğgeneral 3 kişi öldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit-Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığını ve saldırıda üç askeri personelin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava saldırısında tuğgeneral ve yüzbaşı rütbesindeki iki subay ile bir askerin öldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırının Lübnan'ın istikrarını yeniden tesis etme ve kapsamlı ateşkese ulaşma çabalarını hedef aldığı savunuldu.

Lübnan ordusu, İsrail'in son dönemdeki saldırılarını kınayarak bu eylemlerin ülkenin egemenliğini koruma konusundaki kararlılıklarını güçlendirdiğini ifade etti. Saldırıdan kısa süre önce yapılan açıklamada da aynı bölgede seyreden bir askeri aracın hedef alındığı ve can kayıplarının bulunduğu bildirilmişti.