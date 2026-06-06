ABD ateşkesi yine ihlal etti: İran'a ait 4 İHA vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı üzerinde bölgesel deniz trafiğine “acil tehdit” oluşturan dört İran İHA’sını düşürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD ordusunun “daha fazla saldırıya karşı savunma amacıyla” Goruk bölgesi ve Keşm Adası’ndaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini vurduğu kaydedildi.

Gözlemciler, “acil tehdit” tanımının uluslararası hukukta meşru müdafaa için gerekli koşulları ne ölçüde karşıladığını sorguluyor. Daha önce benzer durumlarda ABD’nin, düşürülen İHA’ların somut bir saldırı başlatıp başlatmadığına dair kamuoyuna detaylı kanıt sunmadığı hatırlatılıyor. Analistler, “savunma amacıyla” yapıldığı ifade edilen radar tesislerinin vurulmasının, bir savunma eyleminden ziyade caydırıcılığı artırmaya yönelik bir misilleme niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Kuveyt ve Bahreyn’de alarm sesleri

Gelişmelerin ardından Kuveyt’ten patlama sesleri geldiği bildirildi. Kuveyt ordusu tarafından yapılan duyuruda, ülkeye yönelik füze ve İHA saldırıları sebebiyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi. Kuveyt’teki saldırının ardından Bahreyn’de de sirenler çaldığı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Bölge uzmanları, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin, ABD ile İran arasındaki gerilimin doğrudan hedefi haline gelmesinin, bu ülkelerin egemenliklerini ve iç istikrarlarını ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguluyor. Daha önceki açıklamalarda ABD’nin bölgedeki müttefiklerinin topraklarını “koruma sözü” vermesine karşın, bu ülkelerin son saldırılarda hedef alınmasının söz konusu güvencelerin sorgulanmasına yol açtığı belirtiliyor.

“Savunma” mı, “misilleme” mi? Çifte standart yeniden gündemde

CENTCOM’un operasyonu “savunma” olarak tanımlamasına karşın, İran Devrim Muhafızları’nın daha önce yaptığı açıklamalarda aynı eylemlerin “saldırı” olarak nitelendirildiği hatırlatılıyor. Uluslararası hukuk uzmanları, bir askeri müdahalenin “savunma” sayılabilmesi için acil, kaçınılmaz ve orantılı olması gerektiğini ifade ediyor. ABD’nin, kendi topraklarına değil, bir boğaz üzerindeki hava araçlarına yönelik bu müdahalesinin “savunma” tanımına ne ölçüde uyduğunun tartışmalı olduğu kaydediliyor.

Tarihsel olarak ABD’nin, bölgesel krizlerde sıklıkla “meşru müdafaa” ve “istikrarı koruma” gibi kavramları kullandığı, ancak Irak işgali örneğinde olduğu gibi bu gerekçelerin daha sonra geçersiz çıktığı anımsatılıyor. Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından yaşadığı akıbet ise, ABD ve müttefiklerinin verdiği güvencelerin ne kadar güvenilir olduğu sorusunu gündemde tutuyor.

Deniz trafiği güvenliği tartışması

CENTCOM’un “bölgesel deniz trafiğine acil tehdit” ifadesi, İran İHA’larının somut olarak hangi gemiyi hedef aldığına dair bir kanıt sunulmadan yapıldığı için eleştiriliyor. Deniz hukuku çerçevesinde, uluslararası sularda seyreden hava araçlarının düşürülmesinin ancak doğrudan bir saldırı tehdidi varsa meşru sayılabileceği belirtiliyor. Bazı analistler, ABD’nin bu operasyonuyla, Hürmüz Boğazı’ndaki fiili kontrolünü pekiştirmeyi hedeflediği yorumunda bulunuyor.

Kuveyt ve Bahreyn’deki saldırıların ise, İran’ın “ABD’nin bölgedeki varlığını hedef almanın, müttefik topraklarını da kapsayacağı” yönündeki önceki uyarılarının bir yansıması olduğu değerlendiriliyor. Bu durum, ABD’nin bölgesel müttefiklerini koruma kapasitesine ve bu müttefiklerin ev sahipliği yaptığı üslerin güvenliğine ilişkin yeni soru işaretleri doğuruyor.