Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Lübnan'da Batı, Arap ve İsrail ekseni tarafından dayatıldığı belirtilen Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Başbakan Nevaf Salam'ın, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik suçlamaları ve Hizbullah'a karşı söylemleri ülkedeki siyasi krizi derinleştiriyor. İran'ın, Lübnan'ın güneyindeki savunmasız halka yönelik Siyonist saldırıları ve vahşeti meşrulaştırmak amacıyla hedef gösterildiği ifade ediliyor.

İran'a yönelik suçlamalar ve tepkiler

Cumhurbaşkanı Aoun ve Başbakan Salam'ın, İran'ı ateşkese karşı olmakla ve Lübnan'ı ABD ile müzakerelerinde bir baskı aracı olarak kullanmakla suçladığı aktarılıyor. Başbakan Salam'ın, "İran, Lübnan'daki ateşkesin durdurulmasını istemiyor" şeklindeki iddiasına karşılık, İran'ın daha önce yaptığı açıklamalarda, herhangi bir ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini ve savaşın tüm cephelerde sona ermesi gerektiğini vurguladığı hatırlatılıyor.

Gözlemciler, Lübnan hükümetinin doğrudan İsrail ile müzakere etmekte ısrar etmesinin, işgalcileri Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarına devam etmeye teşvik ettiği şeklinde değerlendiriliyor. Başbakan Salam'ın, "İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapılmasını istiyoruz" ifadelerinin, aynı anda doğrudan müzakerelerde ısrar edilmesiyle çeliştiği belirtiliyor.

Hizbullah Genel Sekreteri'nden sert yanıt

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın, hükümetin tutumuna ilişkin açık bir değerlendirmesine yer veriliyor. Kasım'ın, hükümetten İsrail ile doğrudan müzakerelerin "gülünç gösterisini" durdurmasını talep ettiği aktarılıyor. Kasım'ın, İran'a yönelik suçlamalara karşılık olarak, "İran'a, topraklarımızı geri almamız ve ortak Amerikan-İsrail saldırganlığı karşısında haklarımız için gösterdiği destekten dolayı minnettarız" ifadesini kullandığı kaydediliyor.

Şeyh Naim Kasım'ın, Washington'un son planını "anlamsız ve aşağılayıcı müzakerelerin ürünü" olarak nitelendirdiği ve bu planın amacının Lübnan'ın "Büyük İsrail" projesine teslim edilmesine meşruiyet kazandırmak olduğunu vurguladığı belirtiliyor. Kasım'a göre, düşmanın bu anlaşmadaki asıl hedefinin direnişi silahsızlandırmak olduğu, bunun da Lübnan'ın gücünü yok etmek ve halkı için varoluşsal bir tehdit anlamına geldiği ifade ediliyor.

Hizbullah liderinin, yalnızca kapsamlı bir ateşkes ve İsrail ordusunun Lübnan'dan tamamen çekilmesi taahhüdüne bağlı kalacaklarını söylediği aktarılıyor. Kasım'ın, "Güney ile Lübnan'ın diğer bölgeleri arasında herhangi bir ayrım yapılmasını kabul etmiyoruz. Köylerimiz güvensiz olduğu ve bombalandığı sürece, Siyonist yerleşim birimleri de güvensiz kalacaktır" uyarısında bulunduğu kaydediliyor.

Nebih Berri'den anlaşmaya eleştiri

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de hükümetin İsrail ile imzaladığı ateşkes anlaşmasına yönelik eleştirileri aktarılıyor. Berri'nin, ateşkes anlaşmasının adaletsiz olduğunu ve anlaşmanın bir kısmının "söylemeye değmediğini" ifade ettiği belirtiliyor. Berri'nin, işgal güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladığı ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesinin İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşmesini kabul ettiği kaydediliyor.

Berri'nin, "Koşulsuz bir ateşkes anlaşması olsaydı, bunu metnin başında olumlu bir nokta olarak okuyabilirdik. Anlaşmanın geri kalanı adaletsizdir" değerlendirmesinde bulunduğu aktarılıyor.

Zıt görüş ve tutarsızlığı

Batılı diplomatik kaynakların, Lübnan hükümetinin İsrail ile doğrudan müzakerelere girme çabasını "egemenlik ve istikrar için gerekli bir adım" olarak nitelendirdiği aktarılıyor. Bu kaynakların, ayrıca İran'ı bölgedeki gerginliği tırmandırmakla ve Hizbullah üzerindeki nüfuzunu kullanarak ateşkesi engellemekle suçladığı belirtiliyor. Ancak bu söylemlerin, İsrail'in ateşkes ilan edildikten hemen sonra Güney Lübnan'a yönelik saldırılarına ve "güvenlik bölgesi" oluşturma planlarına karşı sessiz kalınmasıyla çeliştiği gözlemleniyor. Ayrıca, İran'ın daha önce ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiği yönündeki açık çağrılarının bu suçlamalarla tutarsızlık oluşturduğu ifade ediliyor.