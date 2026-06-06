Novak: İngiltere, Rus Petrolünü Dolaylı Yoldan Almaya Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, enerji piyasalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede İngiltere’nin petrol tedarik zincirine dair dikkat çekici bir iddiada bulundu. Novak, Londra’nın doğrudan Rus ham petrolü alımını durdurduğunu ancak Rus menşeli ham maddeyle üretilen yakıtları üçüncü ülkeler üzerinden ithal ettiğini öne sürdü.

Novak’a göre, özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki bazı rafineriler Rus ham petrolünü işleyerek benzin ve motorin gibi ürünler üretiyor, bu ürünlerin bir kısmı da İngiltere dahil Avrupa pazarına satılıyor. Bu durumun küresel enerji ticaretinin “dolaylı akışlar” üzerinden yeniden şekillendiğini gösterdiğini belirten Novak, yaptırımların enerji piyasasında beklenmedik sonuçlar doğurduğunu savundu.

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus petrolüne yönelik doğrudan ithalatı durdurma kararı almış ve enerji tedarikini farklı kaynaklara yönlendirmişti. Ancak enerji uzmanları, küresel petrol piyasasında ham maddenin menşeinin nihai ürün bazında izlenmesinin her zaman kolay olmadığını ifade ediyor.

Enerji piyasası analistleri, Rus ham petrolünün Hindistan ve Çin gibi ülkelerde rafine edilerek yeniden ihracata konu olmasının son iki yılda yaygın bir ticaret modeli haline geldiğine dikkat çekiyor. Rafine ürünlerin menşei, ham petrolün çıktığı ülke yerine işlendikleri ülkeye göre belirlendiğinden, yaptırım uygulayan ülkelerin dolaylı tedarik zincirlerinden tamamen kaçınmasının zor olduğu belirtiliyor.

Novak, açıklamasında küresel enerji ticaretinin esnek yapısına vurgu yaparak, “Piyasa yeni dengeler kurar” ifadesini kullandı. İngiltere’den ise Novak’ın iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlara göre, enerji piyasasında arz güvenliği ve fiyat istikrarı öncelikleri, yaptırım politikalarının sahadaki etkisini karmaşık hale getiriyor. Küresel petrol ticaretindeki bu dolaylı akışların, önümüzdeki dönemde hem siyasi hem de ekonomik tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.