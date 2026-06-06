ABD’de Nükleer Tesis Ziyareti Dikkat Çekti: İran Görüşmeleri Sürerken Witkoff ve Kushner Sahada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetiminin İran’la yürüttüğü diplomatik temaslar sürerken Washington’dan dikkat çekici bir ziyaret haberi geldi. Başkan Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Beyaz Saray danışmanlarından Jared Kushner, ABD Enerji Bakanlığına bağlı iki stratejik nükleer tesiste incelemelerde bulundu.

Yetkililer, ziyaretin ABD’nin nükleer altyapısı ve güvenlik protokollerine ilişkin teknik değerlendirmeleri kapsadığını belirtti. İncelemelerin, özellikle nükleer yakıt döngüsü, tesis güvenliği ve enerji altyapısına yönelik kapasite değerlendirmelerine odaklandığı ifade edildi.

Ziyaretin zamanlaması ise dikkat çekti. Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerde nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıkarken, ABD yönetiminin nükleer tesislerde üst düzey incelemeler gerçekleştirmesi diplomatik kulislerde farklı yorumlara neden oldu.

ABD’li bazı uzmanlar, ziyaretin teknik bir denetim niteliği taşıdığını ve müzakere sürecine doğrudan bağlı olmadığını savunurken, bazı çevreler bunun Washington’ın nükleer kapasite ve güvenlik konularındaki hazırlıklarını gözden geçirme hamlesi olabileceğini dile getiriyor.

Beyaz Saray’dan ziyarete ilişkin yapılan kısa açıklamada, ABD’nin nükleer altyapısının güvenliği ve modernizasyonunun ulusal güvenlik açısından öncelikli başlıklar arasında yer aldığı vurgulandı.

Washington ile Tahran arasında devam eden görüşmelerin seyrine ilişkin resmi açıklamalar sınırlı kalırken, uzmanlar nükleer dosyanın müzakerelerin en hassas başlıklarından biri olmaya devam ettiğine dikkat çekiyor.