Pentagon’dan “Kritik” Alarm: İsrail Kaynaklı İstihbarat Endişesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da güvenlik çevrelerini hareketlendiren bir iddia gündeme geldi. ABD Savunma Bakanlığı’nın, İsrail’in ABD içindeki istihbarat faaliyetlerine yönelik artan endişeler sebebiyle karşı istihbarat tehdit seviyesini “kritik” düzeye yükselttiği öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre karar, özellikle savunma sanayii projeleri, gelişmiş silah sistemleri ve ortak teknoloji programları çerçevesinde bilgi güvenliğine ilişkin değerlendirmelerin ardından alındı. Pentagon bünyesinde yürütülen iç analizlerde, hassas verilerin korunmasına yönelik önlemlerin artırılması gerektiği sonucuna varıldığı belirtiliyor.

ABD ile İsrail arasında uzun yıllara dayanan kapsamlı askeri ve istihbarat iş birliği bulunmasına rağmen, Washington’da zaman zaman bilgi güvenliği ve teknoloji transferi konularında görüş ayrılıkları yaşandığı biliniyor. Özellikle yüksek teknoloji savunma sistemleri ve siber güvenlik alanındaki projelerde karşılıklı hassasiyetler dikkat çekiyor.

Pentagon’dan konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, savunma kaynakları karşı istihbarat seviyesindeki değişikliklerin rutin güvenlik değerlendirmeleri kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Ancak “kritik” seviyeye yükseltilmesi, uygulamaya konulan ek denetim ve gözetim tedbirlerinin kapsamının genişlediğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür adımların diplomatik gerilim anlamına gelmeyebileceğini, ancak bilgi güvenliği konusunda daha sıkı bir iç kontrol sürecinin devreye alındığını gösterdiğini belirtiyor. ABD-İsrail ilişkilerinin stratejik niteliği sürerken, güvenlik bürokrasisindeki bu gelişmenin iki ülke arasındaki teknik koordinasyon süreçlerini yakından etkilemesi bekleniyor.