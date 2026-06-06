ABD’den Hürmüz Vurgusu: “Petrol Fiyatları İçin İran’la Anlaşma Gerekli”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Enerji Bakanı Chris Wright, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine dikkat çekti. Wright, petrol ve yakıt fiyatlarının kalıcı biçimde düşmesi için bölgedeki sevkiyatın kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacak bir İran anlaşmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Washington’da düzenlenen bir enerji forumunda konuşan Wright, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini hatırlatarak, bu hattaki güvenlik risklerinin doğrudan küresel fiyatlara yansıdığını söyledi. Wright’a göre, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması yalnızca üretim artışıyla değil, kritik geçiş noktalarının güvenliğiyle de yakından bağlantılı.

Son aylarda Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik, enerji piyasalarında arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Analistler, petrol tankerlerinin geçtiği bu dar deniz yolunun küresel petrol arzının yaklaşık üçte birine yakınını taşıdığına dikkat çekiyor.

ABD Enerji Bakanı Wright, İran’la yürütülecek olası bir anlaşmanın yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olduğunu belirtti. Wright, “Enerji piyasalarının istikrarı için Hürmüz’de güvenli akışın sağlanması hayati önem taşıyor” dedi.

Enerji uzmanları ise Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek herhangi bir aksamanın petrol fiyatlarında hızlı bir yükselişe yol açabileceğini, bu nedenle bölgedeki diplomatik girişimlerin küresel enerji piyasaları açısından yakından takip edildiğini vurguluyor.