İsrail’den Güney Lübnan’a Hava Saldırıları: Nebatiye, Sur ve Bint Cübeyl Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yer alan Nebatiye, Sur ve Bint Cübeyl bölgelerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Yerel kaynaklar ve Lübnan medyasında yer alan haberlere göre saldırılar sırasında hem siviller hem de askeri unsurların bulunduğu noktalar hedef alındı.

Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edilirken, hasar gören binalarda arama‑kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre bazı yerleşim alanlarında ciddi maddi hasar meydana geldiği ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Nebatiye ve Bint Cübeyl çevresinde gece saatlerinde yoğun patlama seslerinin duyulduğu, Sur kentinin bazı mahallelerinde ise elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Bölgedeki sivillerin güvenlik endişesi nedeniyle daha güvenli yerlere gitmeye başladığı ifade ediliyor.

Lübnanlı yetkililer saldırıları kınarken, sınır hattındaki gerilimin tırmanmasının bölgesel istikrara zarar verebileceği uyarısında bulundu. İsrail ordusu ise operasyonların “güvenlik gerekçeleriyle” gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail ile Lübnan sınırında son aylarda artan karşılıklı saldırılar, bölgede yeni bir geniş çaplı çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri artırıyor. Diplomatik çevreler, gerilimin kontrol altına alınması için uluslararası girişimlerin sürdüğünü belirtiyor.