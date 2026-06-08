İranlı Askeri Kaynak: Uzun Süreli Savaşa Hazırız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’dan gelen son açıklamalar, bölgedeki gerilimin kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor. Tesnim Haber Ajansı’na konuşan üst düzey bir askeri kaynak, Tahran’ın İsrail ile yaşanabilecek uzun soluklu bir savaşa karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Kaynak, İran’ın askeri kapasitesinin “yalnızca savunmaya dayalı olmadığını” ifade ederek, olası bir geniş çaplı çatışma durumunda ABD’nin bölgedeki askeri ve stratejik çıkarlarının da risk altında olacağını dile getirdi. Açıklamada, İran’ın son yıllarda füze programı, insansız hava araçları ve bölgesel müttefikleri üzerinden caydırıcılık kapasitesini artırdığı vurgulandı.

İranlı yetkili, mevcut gerilimin yalnızca iki ülke arasında sınırlı kalmayabileceğini, bölgedeki güç dengelerinin de sürece doğrudan etki edebileceğini söyledi. Bu çerçevede İran’ın “uzun vadeli ve çok katmanlı bir senaryoya göre planlama yaptığı” ifade edildi.

İsrail ve ABD cephesinden söz konusu açıklamaya ilişkin resmi bir yanıt gelmezken, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, tarafların doğrudan ve geniş çaplı bir savaştan kaçınma eğiliminde olduğunu ancak karşılıklı hamlelerin yanlış hesaplama riskini artırdığını belirtiyor.

Son dönemde artan karşılıklı tehdit açıklamaları, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerinin kırılganlığını bir kez daha gündeme taşırken, diplomatik kanalların açık tutulmasının kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.