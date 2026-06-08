Tahran’dan Hızlı Misilleme: Dahiye Saldırısı Yeni Bir Caydırıcılık Eşiği Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik saldırının ardından İran’ın kısa süre içinde gerçekleştirdiği füze misillemesi, Orta Doğu’daki güç dengelerine ilişkin yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Bölgedeki askeri ve diplomatik çevreler, Tahran’ın hızlı yanıtının Lübnan sahasında yeni bir caydırıcılık çizgisi oluşturduğunu değerlendiriyor.

Uzmanlara göre İran’ın saatler içinde verdiği karşılık, yalnızca askeri bir hamle değil aynı zamanda siyasi bir mesaj niteliği taşıyor. Bu hamleyle Tahran’ın, Lübnan’daki müttefiklerine yönelik saldırıların doğrudan karşılık bulacağı yönünde yeni bir denge kurmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesi, uzun süredir bölgesel gerilimlerin merkezlerinden biri olarak görülüyor. İsrail ile Hizbullah arasındaki sınır hattında devam eden karşılıklı saldırılar, zaman zaman Lübnan’ın farklı bölgelerine de yansıyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, İran’ın hızlı tepki kapasitesinin özellikle İsrail’in olası operasyon planları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Bu durumun, taraflar arasında daha hassas bir denge oluşturduğu ve yanlış hesaplamaların daha büyük bir çatışmaya yol açma riskini artırdığı ifade ediliyor.

Diplomatik çevreler ise son gelişmelerin, Orta Doğu’da zaten kırılgan olan güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yeni oluşan caydırıcılık dengesi, önümüzdeki dönemde bölgedeki askeri hamlelerin hızını ve kapsamını doğrudan etkileyebilir.