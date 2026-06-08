İsrail’den Mesaj: “İran Saldırıları Durdurursa Biz de Savaşı Durdururuz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile İsrail arasında tırmanan askeri gerilim sürerken, İsrail cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığına göre İsrail yönetimi, İran’ın saldırılarını durdurması durumunda kendilerinin de askeri operasyonları sonlandırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Son günlerde İran’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediği ve bu saldırıların bölgede tansiyonu hızla yükselttiği belirtiliyor. İsrail hava savunma sistemleri birçok saldırıyı engellerken, ülke genelinde alarm durumunun sürdüğü ifade ediliyor.

İsrail tarafı, mevcut askeri operasyonların İran’ın saldırılarına karşılık olarak yürütüldüğünü savunurken, saldırıların durması halinde çatışmayı tırmandırma niyetinde olmadığını dile getirdi. İsrailli yetkililer, Tahran’ın saldırılarını sonlandırmasının gerilimin düşürülmesi için temel şart olduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklara göre ABD ve bazı bölgesel aktörler de gerilimin daha fazla büyümemesi için taraflarla yoğun temas halinde. Özellikle enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik üzerindeki olası etkiler nedeniyle uluslararası toplumun süreci yakından izlediği belirtiliyor.

Uzmanlar, taraflardan gelen bu tür açıklamaların gerilimi azaltmaya yönelik bir diplomatik kapı aralayabileceğini ancak sahadaki askeri gelişmelerin belirleyici olacağını ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde İran’ın vereceği olası yanıtın, çatışmanın seyrini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.