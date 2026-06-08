Londra’da Ukrayna Zirvesi: Avrupa Liderlerinden Hava Savunmasına Güçlendirme Kararı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Londra’da bir araya gelen Avrupa’nın önde gelen liderleri, Ukrayna’ya yönelik askeri desteğin geleceğini ele aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin katıldığı toplantıda İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile özellikle Ukrayna’nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusu üzerinde duruldu.

Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna şehirlerine yönelik yoğun füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Kiev’in savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Liderlerin, füze önleme sistemlerinin artırılması, mevcut hava savunma ağının genişletilmesi ve yeni askeri ekipmanların tedariki gibi başlıkları değerlendirdiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca Ukrayna ordusuna yönelik askeri yardımın kapsamının genişletilmesi, mühimmat ve savunma teknolojilerinin sevkiyatının hızlandırılması gibi konular da ele alındı. Avrupalı liderlerin, Ukrayna’nın savunma kapasitesinin sürdürülebilir biçimde desteklenmesi konusunda koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Zelenskiy’nin görüşmede ülkesinin özellikle kritik altyapı ve büyük şehirleri koruyacak gelişmiş hava savunma sistemlerine acil ihtiyaç duyduğunu dile getirdiği aktarıldı. Ukrayna liderinin, müttefiklerden uzun menzilli füze savunma sistemleri ve ek mühimmat desteği talep ettiği bildirildi.

Avrupa başkentlerinde son dönemde Ukrayna’ya askeri destek konusunda yürütülen diplomatik temasların hız kazandığına dikkat çekilirken, Londra’daki görüşmenin bu sürecin önemli adımlarından biri olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre toplantı, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’nın savunma kapasitesini artırma konusundaki siyasi kararlılığını göstermesi açısından da önem taşıyor.