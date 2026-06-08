Hizbullah’ta Yeni Askeri Dönüşüm: Uzun Süreli Yıpratma Savaşına Göre Yeniden Yapılanma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki son çatışmaların ardından Hizbullah’ın askeri yapılanmasında dikkat çeken değişiklikler yaşandığı belirtiliyor. Güvenlik ve askeri analizlerde, örgütün komuta zincirinden sahadaki birliklerin kullanımına kadar birçok alanda yeni bir yapı oluşturduğu ifade ediliyor.

Değerlendirmelere göre Hizbullah, özellikle son yıllarda yaşanan yoğun çatışma deneyimlerinden çıkarılan dersler doğrultusunda daha esnek bir komuta sistemi geliştirdi. Bu yeni modelde sahadaki birliklere daha fazla hareket alanı tanındığı ve merkezi komuta ile yerel birimler arasında daha hızlı karar alma mekanizmalarının oluşturulduğu kaydediliyor.

Askeri uzmanlar, örgütün savaş doktrininde de önemli bir değişim yaşandığını belirtiyor. Buna göre Hizbullah’ın, kısa süreli ve yoğun çatışmalar yerine daha uzun süreye yayılan ve karşı tarafı yıpratmayı hedefleyen bir savaş modeline uyum sağlayacak şekilde hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

Yeni stratejinin, küçük ve hareketli birliklerin kullanımını artırmayı, farklı cephelerde eş zamanlı baskı oluşturmayı ve teknolojik imkanları daha etkin biçimde kullanmayı içerdiği ifade ediliyor. Bu yaklaşımın özellikle sınır hattındaki olası çatışmalarda belirleyici olabileceği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, söz konusu dönüşümün yalnızca askeri organizasyonla sınırlı kalmadığını, lojistik, istihbarat ve iletişim altyapısında da kapsamlı bir uyum sürecini beraberinde getirdiğini belirtiyor. Bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde Hizbullah’ın bu yeniden yapılanmasının, gelecekteki olası çatışmaların seyrini etkileyebileceği değerlendiriliyor.