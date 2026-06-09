Washington Post: Trump’ın Parti Üzerindeki Gücü Netanyahu’nun Washington Hamlelerini Zorlaştırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington Post gazetesinin değerlendirmesine göre, Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki güçlü etkisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD başkentindeki siyasal hareket alanını sınırlıyor. Gazete, Trump’a yakınlaşan parti çizgisinin, Netanyahu’nun Washington’da eskisi kadar rahat destek bulmasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Haberde, Cumhuriyetçi Parti içindeki dengelerin son dönemde Trump ekseninde yeniden şekillendiği, bunun da İsrail’le ilgili temaslarda farklı bir siyasi tablo oluşturduğu ifade edildi. Özellikle Kongre ve parti yönetimi nezdinde karar alma süreçlerinin, Trump’ın etkisi nedeniyle daha hesaplı hale geldiği aktarıldı.

Washington Post’a göre bu durum, Netanyahu açısından ABD’de yürütülen diplomatik temasları daha hassas bir zemine taşırken, İsrail liderinin geleneksel siyasi kanallardan aldığı desteğin niteliğini de değiştiriyor.

Gazete, Trump’ın parti üzerindeki hâkimiyetinin yalnızca iç siyasette değil, dış politika başlıklarında da etkisini gösterdiğini vurguladı. Analizde, Netanyahu’nun Washington’daki manevra alanının daralmasının, önümüzdeki süreçte ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir denge arayışını beraberinde getirebileceği kaydedildi.