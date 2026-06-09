Bölgede Kırılgan Denge: “Ya Tahran Çatışmayı Yeniden Seçerse?”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasında son dönemde görece düşük yoğunluklu seyreden gerilim, bölgesel güvenlik çevrelerinde yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi. Diplomatik temasların sürdüğü ve doğrudan çatışmanın şimdilik önlendiği bir tablo söz konusu olsa da, uzmanlar bu “durağanlık” halinin kalıcı bir denge anlamına gelmediğini vurguluyor.

Uluslararası ilişkiler analistleri, mevcut ortamın bazı aktörler için zaman kazandırıcı bir süreç olarak görülebileceğini, ancak taraflardan birinin stratejik hesaplarını değiştirmesi halinde denklemin hızla farklılaşabileceğini ifade ediyor. Özellikle İran’ın, bölgesel baskıları dengelemek ya da müzakere masasındaki pozisyonunu güçlendirmek amacıyla yeniden sert bir hatta yönelmesi ihtimali tartışılıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Washington’un nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor. ABD yönetiminin bir yandan diplomatik kanalları açık tutma çabası, diğer yandan caydırıcılığı sürdürme isteği arasında hassas bir denge kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Güvenlik çevreleri, mevcut “gergin sükûnet” döneminin kalıcı bir çözüme işaret etmediğini, aksine tarafların birbirini test ettiği bir ara evre olabileceğini değerlendiriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve sertleşen açıklamalar, olası bir yön değişikliğinin kısa sürede daha geniş çaplı bir krize dönüşebileceği uyarılarını da beraberinde getiriyor.