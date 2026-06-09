Tahran’dan Washington’a “Macbeth”li Yanıt: Kripto Varlık Tartışması Büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, İran bağlantılı bazı kripto varlıkların tespit edilerek el konulduğunu açıklamasının ardından Tahran’dan dikkat çekici bir yanıt geldi. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz yazar William Shakespeare’in Macbeth adlı eserinden bir alıntıya yer vererek Washington’ın iddialarını eleştirdi.

Bekayi, paylaşımında doğrudan ABD’li yetkililerin ifadelerine atıf yaparak, suçlamaların temelsiz olduğunu savundu ve “gerçek dışı ithamların tekrar edilmesinin onları hakikat haline getirmeyeceğini” belirtti. Sözcünün edebi bir gönderme yapması, İran diplomasisinin mesaj diline yönelik yorumları da beraberinde getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı ise daha önce yaptığı açıklamada, yaptırımların ihlal edildiği iddiasıyla İran bağlantılı dijital varlık ağlarına yönelik operasyon yürütüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada, kripto varlıkların uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla kullanıldığı öne sürülmüştü.

Uzmanlar, kripto varlıkların yaptırım rejimleri ve uluslararası finans sistemi açısından giderek daha fazla tartışma konusu haline geldiğine dikkat çekiyor. İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden ekonomik ve finansal gerilim, dijital varlıklar üzerinden yeni bir boyut kazanmış görünüyor.