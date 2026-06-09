Ramat David Üssü’nde Yeni Hasar İzleri: Uydu Görüntüleri Saldırının Boyutunu Ortaya Koydu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği füze saldırısına ilişkin yeni uydu görüntüleri, İsrail’in kuzeyindeki Ramat David Hava Kuvvetleri Üssü’nde dikkat çekici tahribat izlerini ortaya çıkardı. Ticari uydu şirketleri tarafından yayımlanan görüntülerde, üssün batı bölümünde yer alan bir uçak hangarının doğrudan isabet aldığı, çevresinde ise yangın izleri ve yapısal çökme bulunduğu görülüyor.

Görüntüler, saldırı sonrası ilk defa üssün spesifik noktalarındaki hasarı detaylı biçimde doğrulayan bağımsız kanıt niteliği taşıyor. Askeri analistler, hangarın vurulmasının operasyonel kapasiteye sınırlı etkisi olabileceğini ancak İsrail’in savunma hatlarıyla ilgili teknik tartışmaları derinleştireceğini belirtiyor.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmaktan kaçınırken, yalnızca “zararın kontrol altında olduğu” yönünde kısa bir bilgilendirme yayımladı. Buna karşın bölgeden gelen saha raporları, üste yoğun teknik ekip hareketliliği ve onarım çalışmalarının sürdüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, Ramat David’in ülkenin en stratejik hava üslerinden biri olduğunu, özellikle savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlandırma süreçlerinde kilit rol taşıdığını hatırlatarak, üssün hedef alınmasının “sembolik olduğu kadar operasyonel bir mesaj” içerdiğine dikkat çekiyor.

Saldırının ardından bölgede hava savunma önlemlerinin artırıldığı, ek radar ve batarya sevkiyatının yapıldığı bildirilirken, askeri çevrelerde “İran’ın hedefleme hassasiyetine” dair yeni değerlendirmeler yapılmaya başlanmış durumda.