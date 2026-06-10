BBC Analizi: İran’ın Direnci “Hızlı Zafer” Senaryolarını Boşa Çıkardı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- BBC tarafından yayımlanan kapsamlı bir analiz, İran’ın bölgesel gerilimler ve artan askeri baskı karşısında sergilediği dayanıklılığın Batılı başkentlerdeki bazı hesapları boşa çıkardığını öne sürdü. Analizde, özellikle ABD’de Donald Trump çevresinde ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siyasi kanadında dile getirilen “kısa sürede sonuç alınacağı” yönündeki beklentilerin gerçekleşmediğine dikkat çekildi.

Haberde, İran’ın askeri ve siyasi açıdan beklenenden daha organize bir yanıt kapasitesi sergilediği, bunun da çatışmanın gidişatına ilişkin öngörüleri değiştirdiği ifade edildi. Analizde ayrıca, Tahran yönetiminin bölgesel müttefikleri ve asimetrik savunma stratejileri sayesinde baskıyı dengeleyebildiği değerlendirmesine yer verildi.

BBC’ye göre, son haftalarda yaşanan gelişmeler yalnızca askeri dengeleri değil, aynı zamanda diplomatik hesapları da etkiliyor. Uzmanlar, İran’ın hızlı bir şekilde geri adım atacağı varsayımına dayanan bazı stratejik planların sahadaki gerçeklerle sınandığını ve bu durumun karar alıcılar üzerinde yeni bir değerlendirme süreci başlattığını belirtiyor.

Analizde, bölgedeki gerilimin kısa vadede tamamen sona ermesinin zor göründüğü, tarafların attığı adımların ise yalnızca askeri değil siyasi ve psikolojik boyutlarıyla da yakından izlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu tablo, Orta Doğu’daki güç dengelerinin sanılandan daha karmaşık olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.