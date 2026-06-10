Guantanamo’ya Kritik Ziyaret: Hegseth’ten “Baskı Sürecek” Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Küba topraklarında bulunan Guantanamo Deniz Üssü’nde incelemelerde bulundu. Pentagon’dan yapılan açıklamada ziyaretin, “operasyonel hazırlık ve üs güvenliği” kapsamında planlandığı belirtildi.

Ziyaretin zamanlaması dikkat çekti. Washington yönetimi son haftalarda Küba’ya yönelik yaptırımları genişletmiş, bazı ekonomik ve mali kısıtlamaları yeniden devreye sokmuştu. ABD’li yetkililer, bu adımların Havana yönetiminin iç ve dış politikasına karşı bir “baskı mekanizması” oluşturmayı amaçladığını savunuyor.

Guantanamo Üssü, ABD-Küba ilişkilerinde yıllardır sembolik bir başlık olmaya devam ediyor. 1903’ten bu yana ABD kontrolünde bulunan üs, özellikle 11 Eylül sonrası dönemdeki tutuklu kampıyla uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almıştı. Küba yönetimi ise üssün varlığını egemenlik ihlali olarak nitelendiriyor.

Savunma Bakanlığı kaynakları, Hegseth’in ziyaret sırasında askerî personelle bir araya geldiğini, güvenlik altyapısı ve lojistik kapasiteye ilişkin brifing aldığını aktardı. Üs çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve deniz devriyelerinin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Uzmanlara göre ziyaret, yalnızca rutin bir askeri denetim değil; aynı zamanda Washington’un Karayipler’deki stratejik varlığını vurgulayan sembolik bir mesaj niteliği taşıyor. ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin kısa vadede yumuşama sinyali vermediği bir dönemde gerçekleşen temas, iki başkent arasındaki diplomatik mesafenin sürdüğünü gösteriyor.