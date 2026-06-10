Maariv Analizi: “Son Saldırı Daha Büyük Bir Darbenin Habercisi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan değerlendirmeler, İran ile artan gerilimin yeni bir aşamaya girebileceği yönünde yorumlara yol açtı. Maariv gazetesinde kaleme aldığı analizde İsrailli gazeteci Avi Aşkenazi, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in son saldırıya ilişkin yaptığı açıklamaların askeri strateji açısından önemli bir mesaj içerdiğini belirtti.

Aşkenazi, Zamir’in saldırıyı “çok daha ağır bir darbenin hazırlığı” olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, bunun İsrail ordusunun İran’a karşı daha geniş kapsamlı seçenekleri masada tuttuğuna işaret ettiğini yazdı. Analizde, son operasyonun yalnızca anlık bir karşılık değil, aynı zamanda askeri kapasitenin test edilmesi ve olası daha büyük adımlar için zemin oluşturulması amacı taşıyabileceği ifade edildi.

Yazıda ayrıca İsrail ordusunun son dönemde bölgedeki tehdit algısını yeniden değerlendirdiği ve özellikle uzun menzilli saldırı kabiliyetleri ile hava savunma koordinasyonuna ağırlık verdiği vurgulandı. Bu çerçevede yapılan operasyonların hem caydırıcılık mesajı hem de operasyonel hazırlık niteliği taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

Uzmanlar, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yalnızca iki ülke arasındaki askeri denklemi değil, bölgesel güvenlik dengelerini de doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle sahada atılan her adımın, diplomatik ve askeri sonuçları açısından yakından takip edildiği belirtiliyor.

Maariv’deki analiz, bölgede gerilimin kısa vadede düşmesinin zor olduğuna işaret ederken, tarafların attığı adımların daha geniş çaplı bir stratejik hesaplaşmanın işaretleri olabileceğini öne sürüyor.