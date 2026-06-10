Tahran’dan Bölge Ülkelerine Uyarı: “Topraklarınızı Saldırılar İçin Kullandırmayın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarına ilişkin sert bir açıklama yayımladı. Bakanlık, söz konusu saldırıları uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirirken, Washington yönetimini bölgesel istikrarı tehlikeye atmakla suçladı.

Yapılan açıklamada, İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırının kınandığı belirtilerek, bölge ülkelerine de açık bir mesaj verildi. Tahran yönetimi, komşu ülkelerin kendi topraklarının, üslerinin veya hava sahalarının İran’a yönelik askeri operasyonlar için kullanılmasına izin vermeme sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

İranlı yetkililer, bölge ülkelerinin bu tür saldırılara dolaylı biçimde zemin hazırlamasının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunurken, bölgesel güvenliğin ancak karşılıklı saygı ve egemenlik ilkeleri temelinde korunabileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ABD’nin askeri adımlarının bölgede gerilimi tırmandırdığı ve diplomatik çözüm ihtimalini zayıflattığı savunuldu. İran, uluslararası toplumdan da Washington’un saldırılarını açık biçimde kınamasını ve benzer adımların tekrarlanmaması için sorumluluk almasını istedi.

Son dönemde artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’daki güvenlik dengelerine ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Tahran’ın özellikle komşu ülkelere yönelik bu uyarısı, bölgesel üslerin ve askeri altyapının olası krizlerde oynayabileceği rolün yeniden tartışılmasına yol açtı.