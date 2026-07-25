“Yeni Bir Vietnam Yaşıyoruz”: Panetta’dan Trump Yönetimine Sert İran Eleştirisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon’un eski zirve isimlerinden Leon Panetta, ABD’nin mevcut İran politikasını ve bölgede tırmanan askeri gerilimi çok sert ifadelerle eleştirdi. Süreci “tarihi bir hata” olarak değerlendiren Panetta, Amerikan ordusunun içine çekildiği bataklığın, geçmişteki Vietnam felaketiyle çarpıcı benzerlikler taşıdığını öne sürdü.

Panetta, Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetimin askeri adımlarında hiçbir belirgin vizyon ya da çıkış stratejisi bulunmadığını söyledi. “Ortada ne net bir plan var ne de bu sürecin nereye varacağına dair bir öngörü” diyen eski Bakan, operasyonların sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Savaşın küresel ve yerel yansımalarına da değinen Panetta, Washington’ın attığı adımların doğrudan Amerikan halkının cüzdanını vurduğunu dile getirdi. Enerji koridorlarındaki çatışmalar nedeniyle fırlayan petrol fiyatlarının ve bunun tetiklediği genel enflasyonist dalganın halkın omuzlarına ağır bir yük bindirdiğini belirten Panetta, Beyaz Saray’ı bir an önce akılcı ve stratejik bir rota çizmeye davet etti.