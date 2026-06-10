Ankara–Tel Aviv Hattında Sert Söz Düellosu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla yeni bir boyuta taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik ağır ifadeler kullanması, Tel Aviv’den gecikmeden karşılık buldu.

Erdoğan, yaptığı konuşmada İsrail yönetimini hedef alarak, yürütülen politikaların yalnızca Filistin halkı için değil, bölgesel istikrar ve Türkiye’nin güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu savundu. Bu sözlerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Erdoğan’ı “soykırım” suçlamasıyla hedef aldı.

Ankara ise Netanyahu’nun ifadelerine Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin Gazze’deki askeri operasyonları nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır eleştirilerle karşı karşıya olduğu belirtilerek, Türkiye’ye yöneltilen suçlamaların “asılsız ve dikkat dağıtmaya yönelik” olduğu ifade edildi.

Diplomatik kaynaklar, son açıklamaların iki ülke arasındaki zaten kırılgan olan ilişkileri daha da zorlayabileceğini belirtiyor. Ankara ve Tel Aviv arasındaki temaslar, Gazze’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıkları nedeniyle uzun süredir dalgalı bir seyir izliyor.

Uzmanlara göre karşılıklı sert söylemler, kısa vadede diplomatik tansiyonun düşmesini zorlaştırsa da iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin tamamen kopması beklenmiyor. Ancak siyasi düzeydeki gerilimin, bölgesel gelişmelere paralel olarak bir süre daha yüksek seyretmesi öngörülüyor.

Son yaşanan söz düellosu, Orta Doğu’daki çatışma ortamının yalnızca sahada değil, diplomasi masasında da etkisini sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.