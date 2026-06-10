Devlete Sızmanın Uzun Planı: FETÖ’nün Polis Teşkilatındaki Yapılanması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- FETÖ’nün devlet kurumlarına sızma yöntemlerine ilişkin değerlendirmeler, örgütün özellikle emniyet teşkilatında uzun yıllara yayılan planlı bir yapılanma kurduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu süreç, tesadüfi bireysel girişimlerden ziyade örgütlü ve sabırla yürütülen bir stratejinin ürünüydü.

İddialara göre yapı, 1980’li yılların ortalarından itibaren polis kolejleri ve Polis Akademisi’ni öncelikli hedef olarak belirledi. Örgütün temel yöntemlerinden biri ise giriş sınavlarına ilişkin soruların önceden ele geçirilmesi ve bu sayede kendi mensuplarının okullara yerleştirilmesiydi.

Bu süreçte örgüt üyelerinin yalnızca eğitim kurumlarına girmekle kalmadığı, mezuniyet sonrasında da birbirlerini destekleyerek teşkilat içinde belirli bir ağ oluşturdukları ifade ediliyor. Böylece yıllar içinde kritik birimlerde görev alan personel üzerinden kurumsal etki alanının genişletildiği belirtiliyor.

O dönemlerde adayların geçmişine ilişkin güvenlik soruşturmalarının sınırlı olması da örgütün hareket alanını genişleten faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Referansların yeterince incelenmemesi, adayların sosyal çevresi ve bağlantıları hakkında kapsamlı bir araştırma yapılmaması, örgütün kadrolaşmasını kolaylaştırdı.

Uzmanlara göre bu yapı, uzun vadeli bir strateji izleyerek kurum içinde kademe kademe ilerledi ve zamanla kendisine bağlı kadroları güçlendirdi. Kurum içindeki dengelerin değişmesiyle birlikte, örgüt dışındaki personelin çeşitli yöntemlerle etkisizleştirildiği ya da kritik görevlerden uzaklaştırıldığı yönünde değerlendirmeler de bulunuyor.

Güvenlik çevreleri, devlet kurumlarında benzer sızma girişimlerinin tekrar yaşanmaması için sınav güvenliği, personel alım süreçleri ve arka plan araştırmalarının daha sıkı mekanizmalarla yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu tür yapılanmaların erken aşamada tespit edilmesinin, kurumsal güvenliğin korunması açısından kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.