Batı Şeria’daki Yerleşimci Ağlarına Yaptırım: Dört Ülkeden Ortak Adım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da son dönemde artan yerleşimci saldırıları ve Filistinli yerleşimlerin etrafında kurulan yeni ağlar, uluslararası alanda yeni bir yaptırım dalgasını beraberinde getirdi. Diplomatik kaynaklara göre dört ülke, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı ve Batı Şeria’daki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik faaliyetleri desteklediği iddia edilen bazı yerleşimci gruplar ile radikal liderlere yaptırım uygulama kararı aldı.

Açıklanan kararlar kapsamında söz konusu kişi ve yapıların mali varlıklarının dondurulması, uluslararası finans sistemine erişimlerinin kısıtlanması ve seyahat yasakları gibi önlemler devreye sokuldu. Yaptırımların özellikle Batı Şeria’da gayriresmî yerleşim noktalarının kurulmasını finanse eden ağları hedef aldığı belirtiliyor.

Batılı diplomatik çevreler, son aylarda Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde artan saldırıların yalnızca yerel güvenlik sorunu olarak görülmediğini, bunun aynı zamanda iki devletli çözüm perspektifini zayıflatan bir süreç olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Bu nedenle yaptırımların, sahadaki şiddet eylemlerini destekleyen finans ve organizasyon ağlarını hedef aldığı vurgulanıyor.

Filistinli yetkililer ise uluslararası yaptırımların önemli bir mesaj içerdiğini ancak bunun yeterli olmadığını savunuyor. Filistin yönetimine göre Batı Şeria’da yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddeti sürdükçe bölgedeki gerilim daha da derinleşecek.

İsrail tarafı ise bazı yaptırım kararlarını “tek taraflı ve siyasi” olarak nitelendirerek eleştiriyor. Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria’daki güvenlik sorunlarının karmaşık bir tabloya sahip olduğunu ve bireysel olayların genelleştirilmemesi gerektiğini savunuyor.

Uzmanlar, son yaptırım kararlarının Batı Şeria’daki yerleşim politikalarına yönelik uluslararası baskının arttığının göstergesi olduğunu belirtiyor. Ancak sahadaki güç dengeleri ve siyasi atmosfer dikkate alındığında, bu adımların kısa vadede somut bir değişim yaratıp yaratmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.