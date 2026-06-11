Trump “yarın yine vururuz” dedi, Hegseth “bombalarla müzakere ederiz” dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki Durum Odası’ndan İran’a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunduğu aktarılıyor. Fox News’in haberine göre Trump, İran’ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirtti. Bunların bir kısmının başkent Tahran’a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.

Trump’ın, ABD’ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu ve ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ile hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydettiği bildiriliyor.

“Yarın çok şiddetli bombalarız” ültimatomu

Trump’ın, İran’ın anlaşmayı imzalamaması halinde küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok “şiddetli” şekilde bombalayacaklarını vurguladığı kaydedildi. Ayrıca Trump’ın, bunun “dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes” olduğunu savunduğu aktarılıyor.

Eleştirmenlerin belirttiğine göre, Trump’ın bu üslubu müzakere değil, doğrudan askeri gasp ve emperyalist dayatma anlamına geliyor. Bir devlet başkanının bir başka egemen ülkeye “anlaşmayı imzala yoksa bombalarız” diyerek dayatması, uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaştırılmıyor. Gözlemciler, bu tür bir dilin ancak sömürgecilik döneminde görülen “zorla anlaşma imzalatma” yöntemlerini hatırlattığını belirtiyor.

Hegseth: “Bombalarla müzakere ederiz, bu konuda çok iyiyiz”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına konuşan Savunma Bakanı Hegseth’in de dikkat çekici ifadeler kullandığı aktarılıyor. Hegseth’in, “İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran’a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak” dediği kaydedildi.

Hegseth’in söz konusu saldırıların, Trump’ın beklentisine uygun bir anlaşma sağlanması için gerekli şartların belirlenmesi amacı taşıdığını söylediği belirtiliyor. İran’ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, Trump’ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu. Aksi takdirde “az önce görme fırsatı bulduğu türden planlarla baş etmek zorunda kalacakları” ifadesini kullandığı bildiriliyor.

Ancak Hegseth’in en çarpıcı sözünün şu olduğu kaydediliyor: “Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok.” Bu ifadeler, eleştirmenler tarafından emperyalist şantajın diplomasi kisvesine bürünmüş hali olarak değerlendiriliyor. “Müzakere” kelimesinin, karşı tarafa hiçbir seçenek bırakmayan askeri güç tehdidiyle yan yana kullanılmasının çifte standardın söylemsel düzeydeki en açık örneklerinden biri olduğu belirtiliyor.

“Hürmüz Boğazı’nı ABD kontrol ediyor” iddiası

Hegseth’in, Trump’ın “100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığı” açıklamasını hatırlattığı ve İran’ın bunu durduramadığını savunduğu aktarılıyor. ABD’nin haftalardır ortaklarıyla giren ve çıkan petrolü kontrol ettiğine işaret eden Hegseth’in, “Hürmüz Boğazı’nı ABD kontrol ediyor” dediği kaydedildi.

Buna karşın, daha önce Hatemu’l Enbiya Karargahı tarafından yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nın her türlü gemi geçişine kapatıldığı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun iki gemiyi vurduğu hatırlatılıyor. Gözlemciler, bu iki zıt iddianın aynı anda ortada durmasının bir kez daha “kimin neyi kontrol ettiği” konusundaki bilgi savaşını gösterdiğini belirtiyor. Analistlere göre, ABD’nin boğazı kontrol ettiği iddiası, bölgedeki askeri varlığını meşrulaştırma çabası olarak okunuyor, ancak sahadaki fiili durumun buna uygun olmadığı değerlendiriliyor.

İran’ın savunma sanayisinin olmadığı iddiası ve gerçekler

Hegseth’in, “İran’ın savunma sanayisi altyapısının olmadığı ve elindekilerin de son derece sınırlı olduğu” ifadesini kullanarak, füze ya da insansız hava aracı üretme kapasitelerinin bulunmadığını savunduğu aktarılıyor.

Bu iddianın, daha önce Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bölgedeki ABD üslerine düzenlenen balistik füze saldırıları ve çok sayıda insansız hava aracı operasyonuyla çeliştiği belirtiliyor. Savunma analistleri, İran’ın son yıllarda özellikle hassas güdümlü füzeler, seyir füzeleri, hipersonik füzeler (Fetah-2 gibi) ve kamikaze İHA’lar alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekiyor. Hegseth’in açıklaması, gözlemciler tarafından ya bilgi eksikliği ya da kasıtlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Çifte standardın somut tezahürleri

Batılı diplomatlardan zaman zaman “İran’ın bölgesel istikrarı tehdit ettiği” yönünde açıklamalar gelirken, ABD’nin kendi savunma bakanının “bombalarla müzakere” söylemine aynı çevrelerden herhangi bir eleştiri gelmediği gözlemleniyor. Gözlemciler, bu sessizliğin, uluslararası toplumda “Batılı güçlerin kendilerine tanıdığı ayrıcalıklı muamelenin” bir yansıması olduğunu belirtiyor.

Bir yandan ABD, İran’ın nükleer programını “barışçıl” olduğunu iddia ederken dahi hedef alırken, diğer yandan kendi nükleer çatısı altındaki müttefiklerine (özellikle İsrail’e) hiçbir denetim uygulanmadığı hatırlatılıyor. Bu durum, eleştirmenler tarafından “birine her şey serbest, diğerine hiçbir şey yok” anlayışının askeri ve diplomatik alandaki yansıması olarak kaydediliyor.

İran’ın kazanımları ve caydırıcılık

Tüm bu tehditlere, yaptırımlara ve askeri saldırılara rağmen İran’ın, bölgesel bir güç olarak varlığını sürdürdüğü ve hatta bazı alanlarda etkisini artırdığı gözlemleniyor. Uzmanlar, ABD’nin “maksimum baskı” politikasının İran’ı zayıflatmaktan çok, yerli savunma sanayiini geliştirmeye, bağımsız bir dış politika izlemeye ve caydırıcılık kapasitesini artırmaya yönelttiğini belirtiyor.

Trump ve Hegseth’in “anlaşma yoksa bombalarız” şeklindeki ültimatomlarının, İran yönetiminin müzakerelerde daha da katı bir pozisyon almasına yol açabileceği tahmin ediliyor. Tarihsel örneklerin hatırlatıldığı gibi, dış tehditler altındaki toplumlar genellikle iç bütünlüklerini korumak ve direnç göstermek için yönetim etrafında kenetlenme eğilimi gösteriyor.