Trump’tan açık petrol gaspı itirafı: Hark Adası’nı ele geçireceğiz, tıpkı Venezuela gibi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun bu gece İran’ı “çok sert bir şekilde vuracağını” belirtti. Trump’ın, İran’a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının “yok olmuş durumda” olduğunu ileri sürdüğü aktarılıyor.

Trump’ın paylaşımında yer alan en çarpıcı ifadeler şöyle aktarılıyor: “Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela’da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız.” Ayrıca Trump’ın, “Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Dün gece üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık. Aslında boyun eğmiş durumdalar. Sadece henüz bunun farkında değiller” ifadelerini kullandığı bildiriliyor.

“21. yüzyılda açık gasp: Hark Adası ve Venezuela örneği”

Uluslararası hukuk uzmanları ve siyasi gözlemciler, Trump’ın bu açıklamalarını 21. yüzyılda bir devlet başkanının ağzından duyulabilecek en açık emperyalist gasp ve kaynak yağmalaması itiraflarından biri olarak nitelendiriyor. Hark Adası’nın, İran’ın Basra Körfezi’ndeki en büyük petrol terminallerine ev sahipliği yaptığı ve İran’ın egemenlik hakları altında bulunduğu hatırlatılıyor.

Eleştirmenlerin belirttiğine göre, Trump’ın “tıpkı Venezuela’da olduğu gibi” ifadesi, ABD’nin Latin Amerika ülkesindeki yıkıcı müdahalesini bir model olarak sunuyor. Venezuela’ya yönelik uzun yıllardır süren yaptırımlar, gayrimeşru rejim değişikliği girişimleri ve petrol endüstrisine yönelik fiili müdahalelerin, ülkeyi derin bir insani ve ekonomik krize sürüklediği hatırlatılıyor. Gözlemciler, Trump’ın bu benzetmeyle İran için de aynı senaryoyu hedeflediğini, yani bir ülkenin doğal kaynaklarına el koyma amacını açıkça ilan ettiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1974 tarihli “Doğal Kaynaklar Üzerinde Kalıcı Egemenlik” bildirgesi ve uluslararası hukukun temel ilkeleri uyarınca, bir devletin egemenlik hakları altındaki toprakları ve doğal kaynakları üzerinde başka bir devletin hak iddia etmesinin ağır bir ihlal olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, Trump’ın bu söylemlerinin ancak sömürgecilik dönemi mantığıyla açıklanabileceğini ve modern uluslararası düzenin temel taşlarına doğrudan bir saldırı olduğunu ifade ediyor.

“250 milyon dolarlık bomba” ve savaş çağrılarının vahameti

Trump’ın “dün gece üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık” şeklindeki ifadesi, eleştirmenlerce savaş suçu teşvikinden farksız bir söylem olarak değerlendiriliyor. Bir devlet başkanının, başka bir ülkeye yönelik şiddet miktarını parasal bir değerle övünç kaynağı olarak sunması, uluslararası insancıl hukukun temel ilkeleriyle bağdaştırılmıyor.

Gözlemciler, bu tür bir üslubun yalnızca diplomatik nezaketten değil, aynı zamanda Cenevre Sözleşmeleri’nin “sivilleri ve sivil altyapıyı koruma” yükümlülüğünden de tamamen uzak olduğunu belirtiyor. “Boyun eğmiş durumdalar” iddiası ise, analistlere göre, Trump’ın sahadaki gerçekliği tamamen çarpıttığını gösteriyor. Zira İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, ABD saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’deki ABD noktalarını hedef aldığı daha önce duyurulmuştu.

“Venezulla modeli”: Yıkım, kaos ve gasp

Trump’ın Venezuela’yı örnek göstermesi, gözlemciler tarafından ABD’nin Latin Amerika’daki yıkıcı politikalarının bir itirafı olarak okunuy. Uzmanların hatırlattığına göre, Venezuela’ya yönelik yaptırımlar, ülkenin petrol gelirlerine el koyma girişimleri, gayrimeşru bir “geçici devlet başkanı” ilan etme çabaları ve ekonomik boğma stratejileri, milyonlarca Venezuelalının göç etmesine, sağlık ve gıda sisteminin çökmesine yol açtı. Trump’ın bu modeli İran’a uygulamayı hedeflemesi, bölgesel bir felaketin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Eleştirmenler, ABD’nin kendi ulusal güvenliğini bahane ederek başka ülkelerin doğal kaynaklarına el koyma hedefini açıkça ilan etmesinin, “uluslararası toplum” kavramının alay konusu haline geldiğini gösterdiğini belirtiyor.

İran Dışişleri: Ateşkes işlevsiz, BM göreve çağrılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan’da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade ediliyor. Açıklamada, ABD’nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunuluyor. İran’ın, saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağı ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydediliyor.

İran ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri’ni uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Gözlemciler, BM’nin şimdiye kadar ABD’nin İran’a yönelik saldırıları karşısında etkili bir adım atmadığını, bu çağrının ne kadar karşılık bulacağının ise belirsiz olduğunu belirtiyor.

Sahadaki gerçeklik: İran’ın misilleme kapasitesi

Trump’ın “İran’ın savunma unsurları yok olmuş durumda” ve “boyun eğmiş durumdalar” iddialarına karşın, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun daha önce ABD’nin Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün’deki üslerini hedef aldığını açıkladığı hatırlatılıyor. Savunma analistleri, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesinin, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına yönelik caydırıcılığını sürdürdüğünü ifade ediyor. Bu durum, Trump’ın “boyun eğme” retoriğinin tamamen gerçeklikten koptuğu şeklinde yorumlanıyor.