İtalya Başbakanı Meloni: İran'a karşı yaptırımlar hafifletilmeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün parlamentoda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına atıfta bulundu. Meloni’nin, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut gerilimlerin enerji fiyatlarını yükselttiğini ve küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ettiği aktarılıyor.

İtalya Başbakanı’nın konuşmasının devamında, Avrupa’nın, Tahran yönetiminin müzakereye hazır olduğu bir durumda İran’a yönelik yaptırımları azaltmaya hazır bulunması gerektiğini belirttiği kaydediliyor. Gözlemciler, bu açıklamayı Avrupa Birliği’nin son dönemde ABD’nin İran’a yönelik artan askeri baskıları karşısında izlediği temkinli çizginin bir yansıması olarak değerlendiriyor.

Avrupa’nın BRICS sonrası pasif tutumu hatırlatılıyor

Meloni’nin bu çağrısının, ABD’nin 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan (Kapsamlı Ortak Eylem Planı / BRICS) 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Avrupa’nın izlediği pasif tutumla birlikte değerlendirildiği belirtiliyor. Daha önce Avrupa ülkelerinin, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından BRICS kapsamındaki yükümlülüklerini (İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve ticari ilişkilerin normalleştirilmesi gibi) yerine getirmediği hatırlatılıyor.

Eleştirmenlerin belirttiğine göre, Avrupa, ABD’nin yaptırım tehditleri karşısında geri adım atmış ve İran ile ticari ilişkileri korumak için geliştirilen INSTEX gibi mekanizmalar da işlevsiz kalmıştı. Bu bağlamda Meloni’nin şimdi “yaptırımların azaltılmasına hazır olun” çağrısı yapması, Avrupa’nın yıllardır sergilediği tutarsız pozisyonu yeniden gündeme getiriyor.

ABD’nin önceki saldırıları ve müzakere paradoxu

Hatırlatıldığına göre, ABD’nin İran topraklarına yönelik iki büyük saldırısı (12 günlük savaş ve Ramazan Savaşı) uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleşmişti. Bu saldırıların, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakereler sırasında meydana gelmiş olması dikkat çekiyor. Gözlemciler, bu durumun ABD’nin gerçekte müzakere arayışında olmadığını, aksine askeri baskıyı bir müzakere aracı olarak kullandığını gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.

Meloni’nin “İran müzakereye hazır olursa” şartını öne çıkarması, ABD’nin saldırıları devam ederken Tahran’ın hangi koşullarda masaya oturacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Analistler, ABD’nin ateşkes ihlalleri ve yeni saldırıları ortamında İran’ın müzakereye ikna edilmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Enerji fiyatları ve Avrupa’nın kırılganlığı

Meloni’nin enerji fiyatları vurgusu, Avrupa’nın Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji krizinin ardından hâlâ kırılgan bir durumda olduğunu hatırlatıyor. Hürmüz Boğazı’ndan geçen günlük petrol miktarının yaklaşık 20 milyon varil olduğu düşünüldüğünde, bu bölgede yaşanacak herhangi bir tırmanışın Avrupa ekonomisi üzerinde ciddi bir enflasyonist baskı yaratacağı tahmin ediliyor.

Gözlemciler, Meloni’nin bu çıkışının aynı zamanda İtalya’nın ABD’nin bölgedeki politikalarından duyduğu rahatsızlığı gizli bir dille ifade etme girişimi olduğu şeklinde yorumlanıyor. İtalya, geleneksel olarak ABD’nin yakın müttefiki olmakla birlikte, enerji ithalatında doğrudan İran ile bağlantılı olmasa da bölgesel istikrarsızlıktan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

BRICS’ten geriye ne kaldı?

2015 anlaşmasının, İran’ın nükleer programını barışçıl çerçevede sınırlandırması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngördüğü hatırlatılıyor. ABD’nin 2018’de anlaşmadan çekilmesi ve ardından “maksimum baskı” politikasını başlatmasıyla birlikte, anlaşma fiilen askıya alınmıştı. Avrupa imzacı devletler (Fransa, Almanya, İngiltere) ise anlaşmayı kurtarmak için somut bir adım atamamış, ABD yaptırımlarına uyum sağlamıştı.

Analistler, Meloni’nin şimdi “yaptırımların hafifletilmesi” çağrısını yapmasının, ABD’nin askeri baskısının yarattığı ekonomik sonuçlardan duyulan endişenin bir itirafı olduğunu belirtiyor. Ancak Avrupa’nın, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları karşısında daha önce olduğu gibi yine pasif bir tutum izlemesinden endişe edildiği ifade ediliyor.