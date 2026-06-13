Kushner’ın Arnavutluk’taki Lüks Tatil Projesi Sokakları Karıştırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arnavutluk’ta Jared Kushner’ın yatırım planı siyasi ve toplumsal tartışmaların merkezine yerleşti. Donald Trump’ın damadı ve aynı zamanda ABD’deki iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Kushner’ın, Adriyatik kıyılarında kurulması planlanan lüks tatil kompleksi için başlattığı girişim, ülke genelinde geniş katılımlı protestolara neden oldu.

Başkent Tiran’da toplanan binlerce kişi, hükümetin projeye verdiği desteği eleştirirken kıyı bölgelerinin büyük ölçekli turizm yatırımlarına açılmasına karşı çıktı. Göstericiler, söz konusu projenin çevresel tahribata yol açacağı ve bölgedeki doğal alanların özel yatırımcıların kullanımına devredileceği endişesini dile getirdi.

Protestolar yalnızca çevre kaygılarıyla sınırlı kalmadı. Muhalif siyasi gruplar ve bazı sivil toplum kuruluşları, projenin şeffaf olmayan bir süreçle ilerlediğini savunarak hükümetten yatırım anlaşmasının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmasını talep etti. Gösteriler sırasında “Kıyılar halkındır” ve “Doğamızı satmayın” sloganları öne çıktı.

Kushner’ın yatırım planının, Arnavutluk’un güney kıyılarında yer alan ve turizm potansiyeli yüksek bölgeleri kapsadığı belirtiliyor. Projenin lüks oteller, özel villalar, marina ve yüksek gelir grubuna yönelik turistik tesisleri içeren geniş ölçekli bir kompleks olacağı ifade ediliyor. Hükümet kanadı ise yatırımın ülke ekonomisi için önemli fırsatlar yaratacağını savunuyor.

Arnavutluk hükümeti projeye yönelik eleştiriler karşısında yaptığı açıklamalarda, yatırımın turizm gelirlerini artıracağını ve binlerce kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Yetkililer ayrıca çevresel etki değerlendirmelerinin uluslararası standartlara uygun biçimde yürütüleceğini vurguladı.

Ancak muhalefet partileri ve çevre örgütleri bu güvencelerin yeterli olmadığını savunuyor. Aktivistler, özellikle Adriyatik kıyılarındaki doğal alanların büyük ölçekli turizm projeleri nedeniyle hızla yapılaşmaya açıldığına dikkat çekerek hükümeti daha temkinli davranmaya çağırıyor.

Arnavutluk’ta son yıllarda ekonomik yatırımlar ile çevresel koruma politikaları arasında sık sık gerilim yaşanıyor. Kushner’ın projesi etrafında şekillenen protestolar, bu tartışmayı yeniden ülke gündeminin ilk sıralarına taşıdı.

Gösterilerin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği belirtilirken, hükümet ile protestocu gruplar arasında nasıl bir uzlaşma zemini oluşacağı merak konusu. Tartışmaların büyümesi, ülkenin turizm politikaları ve kıyı bölgelerinin geleceği üzerine daha geniş bir siyasi tartışmanın kapısını aralamış durumda.