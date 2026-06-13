Yemen: Filistin özgürleşene kadar desteğimiz sürecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik Kahire'de devam eden müzakereleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Yemenli yetkili, Filistin tarafına yönelik silahsızlanma baskılarının, Filistin halkının en önemli güç unsurunu hedef aldığını ve bunun işgalci İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki hakimiyet planlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Ebu Ras, Filistin tarafının ateşkes yükümlülüklerine bağlı kaldığını belirtirken, buna karşın Siyonist rejimin Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını ve yıkım politikalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yemenli yetkili, işgalci rejimin günlük savaş suçları ile birlikte arabulucular ve garantörler aracılığıyla Filistin tarafını siyasi baskı altına almaya çalıştığını ifade ederek, Tel Aviv yönetiminin savaş alanında ulaşamadığı hedefleri siyasi süreçler üzerinden elde etmeyi amaçladığını dile getirdi.

Abdulvahid Ebu Ras, Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüz binlerce kişinin şehit olduğu ya da yaralandığını belirterek, Filistin halkının büyük fedakarlıklarına rağmen işgalci rejimin hedeflerine ulaşamayacağını söyledi.

Yemenli yetkili, Filistin halkının tüm bedellere rağmen yenilgiye uğratılamayacağını ifade ederken, Yemen'in işgalci rejim ortadan kalkıncaya ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti tüm Filistin topraklarında kuruluncaya kadar tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almayı sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Ferah da Filistin topraklarındaki işgal sürdüğü müddetçe bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını ifade etti.

El-Ferah, mevcut gelişmelerin uzun süreli mücadelenin birbirini takip eden aşamalarından ibaret olduğunu belirtirken, geçici ateşkeslere aşırı güven duyulmasının tehlikelerine dikkat çekti.

Ensarullah yetkilisi, işgalci İsrail'in Filistin topraklarındaki varlığının gerçek istikrar ve kalıcı barış ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade ederek, bölgede yaşananların uzun soluklu bir mücadelenin farklı aşamalarını oluşturduğunu kaydetti.

Muhammed el-Ferah, gelecekte yaşanabilecek gelişmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtirken, Ensarullah'ın sürekli teyakkuz halinde bulunduğunu vurguladı.

Yemenli yetkili ayrıca, işgalci rejimin ortadan kalkması ve kalıcı barışın sağlanmasının, sürekli hazırlık gerektiren kaçınılmaz bir süreç olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Analistler, Sana yönetiminin açıklamalarının Direniş Ekseni'nin Filistin meselesine yönelik tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ortaya koyduğunu belirtirken, Yemen'in siyasi ve askeri düzeyde Filistin'e verdiği desteği sürdürme kararlılığının yeniden vurgulandığını kaydediyor.