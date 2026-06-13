Netanyahu’nun Hesabı: İran ve Lübnan Cephelerinde Artan Gerilim Siyasi Hamle Olarak Yorumlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail siyasetinde tansiyon yükselirken, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun son dönemdeki güvenlik politikalarına dair dikkat çekici analizler gündeme geliyor. Ülke basını ve siyasi gözlemciler, Netanyahu’nun hem İran’la yaşanan bölgesel gerilimi hem de Lübnan sınırındaki çatışma dinamiklerini, iç siyasette zayıflayan desteğini yeniden konsolide etmek için kullanmak istediğini öne sürüyor.

Son haftalarda İsrail ordusunun hem kuzeyde hem de bölgesel cephelerde operasyonel hazırlıklarını artırması, bu tartışmaları daha da görünür kılmış durumda. Netanyahu’nun özellikle güvenlik konularındaki liderlik algısının kamuoyunda aşınması, bu alanı yeniden merkezine alan bir siyaset izlemesine neden olduğu yorumlarına yol açıyor.

Hükümete yakın bazı isimler, bölgesel tehditlerin gerçek olduğunu ve ordunun adımlarının zorunluluk taşıdığını savunurken; eleştirel çevreler, askeri tırmanışların iç politikada manevra alanı yaratmak amacıyla araçsallaştırıldığı görüşünde. Bu değerlendirmeler, İsrail’de yaklaşan siyasi döneme dair tartışmaları da derinleştiriyor.

Güvenlik kurumları ise sahadaki gelişmelerin iç politikadan bağımsız değerlendirildiğini, operasyonel adımların yalnızca mevcut tehditlere göre planlandığını vurguluyor. İran’ın bölgedeki etkinliği ve Hizbullah’ın Lübnan sınırındaki askeri varlığı, Tel Aviv açısından hâlâ öncelikli dosyalar arasında yer alıyor.

Kamuoyu yoklamaları, Netanyahu’nun destek oranlarında bir süredir belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hem iç siyasetin hem de sınır hattındaki askerî hamlelerin daha yakından izlenmesi bekleniyor.